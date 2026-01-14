Clausura Ecatepec predio que era utilizado como tiradero clandestino

Ponía en riesgo la salud de la comunidad

Ecatepec, Méx.- A petición ciudadana, el gobierno de este municipio clausuró un predio que era utilizado como tiradero clandestino, eliminando así un foco de infección que ponía en riesgo la salud de la comunidad.

Elementos de Protección Civil y Bomberos, bajo la supervisión de su titular, Jesús Clara González. En la acción participó personal de Normatividad, efectivos de la Policía Metropolitana y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), quienes arribaron al terreno baldío ubicado en la calle Zapata de la colonia La Monera.

Al inspeccionar el sitio, las autoridades solicitaron a los encargados la documentación que acreditara la legalidad de sus actividades. Al no contar con los permisos correspondientes, se procedió a la colocación de sellos de suspensión en dos camiones recolectores que se encontraban en el lugar.

Jesús Clara destacó que el vertedero se localizaba alrededor de 20 metros de las viviendas, lo que generaba fétidos olores y fauna nociva.

Con estas acciones, el gobierno de Ecatepec reafirma su compromiso con la población y el bienestar ambiental.