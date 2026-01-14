Gobierno de Coacalco arranca con trabajos de repavimentación

Coacalco, Méx.- El presidente municipal David Sánchez Isidoro dio el banderazo de salida a las obras de reencarpetamiento de alrededor 15 mil metros cuadrados de la avenida Hank González, en el tramo que va de Venustiano Carranza a Avenida del Parque. De igual forma, inauguró los trabajos de repavimentación en la calle Miguel Hidalgo, ubicada en la cabecera municipal. El alcalde expresó su satisfacción por iniciar una obra más que beneficia a las y los habitantes de la parte alta del municipio. Señaló que la avenida a intervenir es una de las más transitadas, por lo que constantemente presenta desperfectos; destacó que será rehabilitada con concreto hidráulico, el cual tendrá una duración de más de 15 años.

Reconoció que habrá afectaciones a la circulación vehicular; sin embargo, subrayó que es necesario realizar este tipo de obras cuando se cuenta con los recursos. Precisó que los trabajos se llevan a cabo con el apoyo del Gobierno del Estado de México.