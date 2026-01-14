Llega a los escenarios “Despechados”

Porque el dolor nos llega a todos

Francisco Céspedes, Jorge Muñiz y Carlos Cuevas están de nueva cuenta juntos como hace poco menos de 30 años

La gira “Despechados” reúne nuevamente a tres grandes intérpretes de la música romántica.

Su primer encuentro ocurrió en 1997 en el antiguo Prestige, seguido de otras reuniones como la de Mexicali en 2014. Desde entonces, quedó la espina clavada para otro show en el que interpretarán esos temas que los hombres cantan cuando hay mucho amor y mucho dolor.

Este 2026, Pancho, Coque y Carlos vuelven a unir sus voces en un espectáculo que recorrerá los temas más románticos de la historia de la música, celebrando el amor y el desamor a través de interpretaciones llenas de emoción, muy a su estilo.

Con una producción de alto nivel y un repertorio que ha marcado a varias generaciones, “Despechados” promete ser una experiencia inolvidable.

La gira inicia este 26 de febrero en el Teatro Metropolitan, porque en febrero también celebran los despechados.

Los boletos ya están disponibles a través del sistema Ticketmaster. Prepárate para una noche de canciones que se cantan con el corazón en la mano.