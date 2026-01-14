La 4T admite que López Obrador endeudó al país, “pero muy poquito”

CLASE1 POLITICA Miguel Ángel Rivera

Toda la culpa por los males que padece México es de los gobiernos anteriores.

Este fue el punto central de Morena y sus rémoras del PT y PVEM al defender ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los supuestos éxitos del gobierno que construye el segundo piso de la llamada Cuarta Transformación.

Los oradores del oficialismo ubicaron el origen de los problemas nacionales en los gobiernos encabezados por el PRI y el PAN, pero sus alegatos tuvieron una falla de origen: olvidaron mencionar los errores heredados del anterior sexenio, encabezado por su caudillo, Andrés Manuel López Obrador.

Todo se originó porque el bloque oficialista aceptó debatir acerca de la realidad actual de México, lo cual evitó con su mayoría en la anterior sesión de la Permanente, la primera del año, efectuada el miércoles 7 de este nuevo año.

El debate se dividió en dos bloques, uno dedicado al tema económico y el otro concretamente a la situación política.

En cuanto al primer asunto, los defensores de la 4T, entre los cuales se distinguió nuevamente el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, refrendaron los supuestos avances del gobierno federal en el fortalecimiento del peso, la reducción del número de pobres, el aumento al salario mínimo y el aumento del empleo.

Desde hace más de 30 años, dijo la senadora “morena” Beatriz Silvia Robles Gutiérrez no teníamos una moneda tan fuerte, quien enseguida sostuvo que “somos la segunda nación con menos desempleo en el mundo” y destacó el aumento al salario mínimo, para luego lanzarse contra el pasado, al sostener que, “con esos logros estamos recuperando el poder adquisitivo que el neoliberalismo les arrebató a los trabajadores durante 36 años de oscuridad, y eso es justicia social, no populismo”.

La respuesta inmediata le correspondió al diputado Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, de MC, quien de inicio aprovechó para hacer propaganda a favor de los gobiernos de Jalisco y Nuevo León encabezados por su partido. En seguida, recordó las protestas del caudillo López Obrador y sus seguidores por el reducido crecimiento de la economía nacional (en promedio poco menos de dos por ciento anual), pero ahora “no crecemos ni al uno por ciento”.

Zavala aclaró que eso no alegra a la oposición, pues “nosotros queremos que le vaya bien a México y, por esa razón, es que quisiéramos que el país estuviera creciendo, que hubiera inversión, que hubiera consumo, que estuviéramos haciendo el pastel un poco más grande para después poder también repartir más y repartir mejor”.

“Hoy subo a esta tribuna a decir algo incómodo, pero necesario. El gobierno está fallando en su responsabilidad básica de proteger al campo mexicano. Se está minimizando una crisis que ya está, una crisis que amenaza a la ganadería, principalmente, a la seguridad alimentaria y a la economía del país”, añadió el senador, por el PRI, Ángel García Yáñez, quien añadió:

“Mientras eso ocurre, el discurso oficial pretende convencernos de que todo está bajo control y tristemente no lo está. Hablo de la propagación del gusano barrenador del ganado. Una plaga que México erradicó hace décadas, gracias a una política sanitaria seria. Hoy ha regresado, no por casualidad, sino por negligencia, falta de planeación y abandono institucional.

“No hay una estrategia nacional clara, no hay recursos suficientes para los productores, no hay coordinación entre las autoridades y cuando el Estado se ausenta el problema, desde luego, avanza”.

Destacó también la inseguridad respecto de su estado, Morelos, en donde “el campo sostiene a miles de familias, “pero hoy, producir en el campo morelense es cada vez más difícil y cada vez más peligroso a nivel nacional, porque el abandono sanitario se suma a la inseguridad. Nuestros productores y ganaderos enfrentan extorsiones, robo de ganado, asalto en caminos rurales y amenazas constantes, mientras las autoridades miran hacia otro lado.

“En muchas comunidades denunciar no es una opción, porque no hay quien garantice su protección. Así, mientras el gusano barrenador avanza sobre el ganado, la delincuencia avanza sobre quienes trabajan la tierra y el daño no se queda en el campo”, destacó el legislador priista.

Luego llegó el defensor de la 4T, el referido diputado petista Reginaldo Sandoval, quien culpó de todo al modelo neoliberal que funcionó “durante 36 años”, además de atribuir los problemas nacionales a factores exógenos “porque hay una contracción de la economía a nivel mundial, porque hay un reacomodo del sistema (en el) mundo y se acabó también el derecho internacional”.

El diputado del PT también sacó a relucir los programas sociales que, dijo, llegan a 32 millones de familias, pero aquí lo interrumpió la senadora tlaxcalteca priista Anabel Ávalos Zempoalteca, con una pregunta:

“Si usted nos está diciendo que el país está maravillosamente bien, yo le quiero preguntar por qué en la historia de México, de 200 años, en 7 años se duplicó la deuda externa del país. Es una pregunta muy seria, porque yo no encuentro ninguna respuesta”.

Sandoval negó que fuera tan elevado el endeudamiento en los siete años de gobierno de la 4T y se lanzó nuevamente al pasado. Admitió que, durante el mandato de Vicente Fox disminuyó la deuda, pero aseguró que con Felipe Calderón y Enrique Peña sí se aumentó y, enseguida, protegió al caudillo de Macuspana, que sí incrementó el saldo “pero muy poquito”.

“Acabamos de escuchar hace rato que México está mejor que nunca…¿es en serio?, respondió el diputado panista Miguel Ángel Salim Alle, quien destacó que “el peor crecimiento en los últimos 20 años 0.9% de la pasada administración, ¿cómo, quién tuvo la culpa? ¿Calderón? ¿Peña? ¿Quién tuvo la culpa de que México no haya crecido? 0.5% este primer semestre, ¿es neta que es el mejor México? Salgan a la calle a escuchar a los micros y pequeños empresarios no nada más a los que les dan los programas”.

Agregó que el precio d el dólar, les aviso, no depende del gobierno, señores, están equivocados. El precio del dólar no depende del gobierno, pregúntenle a cualquier país del mundo. Cuando hay devaluaciones es otra cosa, pero actualmente no depende del gobierno. “El incremento del empleo, ¿pues de quién depende? de los micro y pequeños empresarios que se parten la madre todos los días en este país y los que generan el empleo, los grandes empresarios, micro y pequeños, no de los que están en el comercio informal que, por cierto, en los últimos 10 años ha crecido más del 12%, chequen números.

“El turismo, ¿depende del gobierno? Por favor, Acapulco, vayan a las colonias donde se vieron afectados que no les han llevado el apoyo, el subsidio. Ahora resulta que el turismo depende del gobierno.

“Todo esto que acaban de escuchar sí depende de los empresarios, sí depende de los que invierten en este país que no es el gobierno, porque no estamos creciendo, no hay infraestructura, no hay carreteras, no hay puentes, no hay hospitales, ¿de dónde dicen que está creciendo México?”, recalcó el legislador panista, quien agregó ciras acerca del aumento de la deuda externa que, dijo, aumentó según cifras oficiales de 10.6 a 20.1 billones de pesos durante la llamada Cuarta Transformación.

Si en materia económica le fue mal al gobierno de la 4aT, en lo político también las críticas alcanzaron alto nivel.

De nuevo, la senadora priista Anabell Ávalos invalidó el optimismo oficial.

“Iniciamos el 2026 muy mal. Un 2026 con muchos riesgos. Un 2026 sin oportunidades. Un 2026 con muchos conflictos. Un 2026 en donde la crisis sanitaria de enfermedades, pero sobre todo en este momento de enfermedades respiratorias, está al tope; los hospitales, sin medicamentos, sin vacunas; y el gobierno sigue sin hacer absolutamente nada”.

“Iniciamos con el descarrilamiento de un tren creado por la fantasía de un hombre, pero lo que no fue fantasía es la corrupción en la construcción de ese tren, donde participaron familiares de Obrador y su hijo fue el supervisor de esa obra. ¿Ya respondió? ¿Ya compareció ante las autoridades?

“Exijo que a la brevedad posible se apruebe la comisión plural para investigar qué sucedió en este Tren Interoceánico porque me entero de que en ese tren los vagones son obsoletos, adquiridos como nuevos: lo mismo que pasó en la Línea 12 del Metro, lo mismo que pasó en la pipa que explotó en Iztapalapa”, remató.