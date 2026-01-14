Alinea Delfina Gómez prioridades con los 125 municipios mexiquenses

Seguridad y obra pública, ejes centrales para este 2026

“Nuestro objetivo es que se logre fortalecer la dignidad, la justicia y la equidad de nuestras comunidades”, señaló la gobernadora

Toluca, Estado de México.– Para fortalecer el trabajo colaborativo con los 125 municipios de la entidad, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez se reunió con presidentas y presidentes municipales mexiquenses, con quienes compartió que la seguridad y obra pública serán los ejes centrales para este 2026.

“Este año, nuestro objetivo es que se logre fortalecer la dignidad, la justicia y la equidad de nuestras comunidades.

Y sin duda alguna, yo creo que puede ser posible, a través del trabajo en equipo entre el Gobierno del México, del estado y los municipios”, explicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez,

Al evento asistió también Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad y Oscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas, quienes reiteraron la importancia del trabajo colaborativo para disminuir los índices delictivos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Estuvieron presentes Andrés Gerardo Mijes Flores, Director de Cooperación Técnica, Resiliencia Comunitaria y Generación de Entornos Seguros de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación de México, quien adelantó que en los municipios del Edomex serán implementados Consejos de Paz y Justicia Cívica.

Obras y mobiliario escolar para Acolman y Otumba

El retorno a las aulas para más de 2.8 millones de estudiantes de educación básica en el Estado de México, tras el receso escolar de fin de año, se vivió con acciones concretas en favor de la comunidad educativa por el Gobierno que encabeza la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

A través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) se entregó en Acolman y Otumba una inversión superior a los 30 millones de pesos en obras de infraestructura y mobiliario escolar en beneficio de más de 12 mil estudiantes de 54 planteles de preescolar, primaria, secundaria y media superior.