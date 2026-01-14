El GEM llevó apoyos integrales a millones de personas en 2025

Política social cercana y con enfoque humano

Toluca, Estado de México.– Durante 2025, el gobierno del Estado de México fortaleció una política de bienestar integral al acercar apoyos económicos, alimentarios, servicios jurídicos y acciones de protección animal a millones de mexiquenses, especialmente en comunidades con mayor rezago.

A lo largo del año, más de un millón de hogares recibieron algún tipo de apoyo social a través de los programas que opera la Secretaría de Bienestar. Destaca Mujeres con Bienestar, que benefició a 650 mil mexiquenses, quienes además de recibir 2 mil 500 pesos bimestrales, accedieron a servicios de salud, asesoría jurídica y apoyos para la conclusión de estudios. Para ampliar su cobertura, en 2026 el número de beneficiarias aumentará a 700 mil.

En materia alimentaria, el programa Alimentación para el Bienestar entregó más de 2.6 millones de despensas a 578 mil mujeres de 50 a 64 años en condición de pobreza y pobreza extrema. A estas acciones se suman las canastas alimentarias otorgadas a más de 11 mil niñas y niños de pueblos originarios, mediante el programa Niñez Indígena con Bienestar.

Asimismo, el programa Servir para el Bienestar entregó apoyos funcionales que mejoraron la calidad de vida de más de 3 mil 700 personas con discapacidad motriz.

Como parte de la estrategia de justicia social, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, operadas por la Consejería Jurídica, beneficiaron a 295 mil personas al acercar 125 trámites y servicios gratuitos o con descuentos, lo que representó un ahorro conjunto de 236.8 millones de pesos. En estas jornadas se realizaron más de 843 mil trámites, entre ellos 17 mil 238 testamentos gratuitos y 205 mil copias certificadas del Registro Civil, sin que la población tuviera que trasladarse a centros administrativos.

El bienestar integral incluyó también la protección de los seres sintientes. Durante 2025, la Cepanaf realizó 4 mil 274 esterilizaciones, aplicó más de 7 mil 500 dosis de desparasitación, brindó 2 mil 670 consultas veterinarias y rescató a 624 animales en situación de maltrato, de los cuales 233 fueron adoptados. Además, se entregaron más de 3 mil bultos de alimento y se realizaron Caravanas por el Bienestar Animal en distintos municipios.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México avanza en una política pública integral, cercana y con sentido humano, orientada a mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses en todo el territorio estatal.