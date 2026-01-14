A+E NETWORKS LATIN AMERICA ANUNCIA LA SALIDA DE EDUARDO RUIZ

A+E Networks Latin America anunció hoy la salida de Eduardo Ruiz, su presidente y Gerente General, efectiva a partir del 15 de enero de 2026, luego de más de 20 años de servicio a la compañía y a sus socios.

“Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a Ole Communications y a A+E Networks por la extraordinaria oportunidad de liderar A+E Networks Latin America durante más de dos décadas. Ha sido un honor contribuir al crecimiento y la transformación de esta organización junto a un equipo excepcional que ha establecido de manera constante nuevos estándares en la industria. Con mi experiencia y trayectoria únicas en el sector del entretenimiento, estoy listo para comenzar una nueva etapa que integrará los medios tradicionales con plataformas emergentes y tecnologías digitales de vanguardia. Les deseo al talentoso equipo de A+E Networks Latin America el mayor de los éxitos mientras continúan guiándose por nuestros principios de Transformación, Adaptación e Innovación. Su pasión, creatividad, resiliencia y trabajo en equipo sin duda llevarán a la compañía a alcanzar nuevas metas”, señaló Ruiz.

Eduardo Ruiz se incorporó por primera vez a A+E Networks Latin America en 2003 como Vicepresidente Senior de Ventas y Marketing. Posteriormente fue promovido a Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General, y en 2013 fue nombrado Presidente y Gerente General de la compañía. Durante su gestión, trabajó estrechamente con anunciantes para desarrollar estrategias innovadoras que les permitieran conectar con sus audiencias, así como con afiliados para expandir de manera continua el alcance y la distribución de los canales de la compañía.

“La visión y el liderazgo de Eddy han sido determinantes para consolidar a History, A&E, H2 y Lifetime como canales de televisión paga líderes en América Latina. Estamos muy agradecidos por su incansable apoyo a nuestra industria y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa”, expresaron Enrique Cusco, CEO de Ole Communications y Presidente del Directorio de A+E Networks Latin America, y Patrick Vien, Group Managing Director en el área internacional de A+E Global Media.