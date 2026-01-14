Dos atletas mexicanos harán historia en el esquí de fondo

En los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026

Participarán en la justa deportiva que se celebrará del 6 al 22 de febrero

Por: Asael Grande

Regina Martínez y Allan Corona representarán a México en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, haciendo historia como la primera mujer mexicana en calificar en esta disciplina (Regina); por su parte, Allan Corona debutará en la disciplina de esquí cross country, donde buscará tener una buena actuación como parte de esta delegación mexicana. Junto a Donovan Carrillo (patinaje artístico) y Sarah Schleper (esquí alpino), integran una delegación de cinco atletas que buscarán destacar en la justa invernal que inicia en febrero, y que marca la participación de nuestro país en resistencia sobre nieve.

Del viernes 6 de febrero hasta el domingo 22 de febrero, se llevarán a cabo los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, llamado así porque se llevará a cabo en las ciudades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo. Los atletas de esquí de fondo, Regina Martínez y Allan Corona, quienes representarán a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, a celebrarse el próximo mes de febrero, compartieron en conferencia de prensa detalles sobre su preparación, expectativas y participación en la próxima justa olímpica.

Visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos, Regina Martínez, compartió que “hay sido unas semanas y unos años muy bonitos, días difíciles, con mucha emoción, y todo lo que ha pasado, ha sido un sueño hecho realidad, es un honor y un privilegio poder representar a México, y haber conocido a nuestra Presidenta de México, es increíble, compartir con el equipo deportes de invierno nos invita a creer en lo imposible, luchar por los sueños, eso es algo que nos caracteriza mucho a los mexicanos, el ser guerreros, eso es lo que quiero compartir con México, y estamos tratando de forjar el camino para el futuro de los deportes de invierno en México, tanto en esquí de fondo, como el resto de los deportes de invierno”.

Para Allan Corona, “han sido días llenos de emociones, la manera de trascender para nosotros es una motivación en este proyecto el que requiere cuando practicas algún deporte frío, el poder crear y trazar una línea para que atletas, jóvenes, niños puedan tener el apoyo en los deportes, y la motivación principal es poder inspirar a jóvenes atletas, crear sueños y posibilidades; el recibir el abanderamiento de la Presidenta de México, es definitivamente un factor de motivación tremendo, esta semana volamos de regreso a Europa para nuestra preparación, y regresamos llenos de energía, nos vamos muy seguros, llenos de mucha paz de saber que contamos con mucho apoyo, llevamos mucha responsabilidad, vamos dar todo nuestro corazón por México”.

La ceremonia de inauguración los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina se llevará a cabo en el Estadio San Siro, que además estará en la celebración de sus 100 años y lo hará de la mejor forma, dando la bandera de salida para este evento multideportivo. Para este evento, la nieve ya espera a la delegación mexicana, que está definida para buscar hacer historia en estos XXV Juegos Olímpicos de Invierno.