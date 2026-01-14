Clara Brugada revisa condiciones de 183 perros reubicados en un albergue de la Gustavo A. Madero

“No se criminaliza a asociaciones animalistas”

Ningún interés inmobiliario en el predio del Refugio Franciscano, afirma

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, visitó el albergue provisional en la alcaldía Gustavo A. Madero para los 183 perros rescatados del Refugio Franciscano, a fin de supervisar las condiciones en las que se encuentran tras su resguardo, desde donde aseguró que no se busca criminalizar a las asociaciones animalistas.

La mandataria capitalina afirmó que el objetivo de su gobierno no es criminalizar a quienes realizan labores de rescate, sino fortalecer las condiciones institucionales para garantizar el bienestar animal en toda la ciudad. En ese sentido, reconoció el papel que desempeñan los albergues y subrayó que son una parte fundamental de la solución.

“No hay nada detrás de esta acción más que la obligación legal y el compromiso ético de proteger a los seres vivos. Se trata del rescate más grande en la historia de esta ciudad y estamos fortaleciendo nuestras capacidades institucionales para atenderlos”, afirmó.

Brugada Molina señaló que el recorrido permitió constatar que los animales hoy cuentan con condiciones de atención, cuidado y supervisión profesional que antes no tenían, lo que representa un avance sustantivo en su calidad de vida, pues reciben atención veterinaria permanente y cuentan con alimentación adecuada.

La Jefa de Gobierno destacó que actualmente más de 60 médicos veterinarios trabajan en los tres espacios en los que se encuentran los caninos; además de alrededor de 100 personas dedicadas a garantizar su alimentación y resguardo.

Respecto al contexto político que ha rodeado el tema, la Jefa de Gobierno afirmó que, tras reunirse con representantes de distintas organizaciones animalistas, quedó claro que más allá de las diferencias, existe un acuerdo central: poner en el centro de toda decisión el bienestar de los animales. “Esa es la causa que nos une”, puntualizó.

Sobre las versiones que señalaban que el rescate de los animales obedecía a un supuesto interés inmobiliario en el predio donde operaba el Refugio Franciscano, la mandataria aseguró que su gobierno no autorizará ninguna construcción en dicho espacio y que se respetará plenamente la resolución judicial sobre la posesión del mismo.

La Jefa de Gobierno recordó que el operativo se realizó en estricto cumplimiento a una orden judicial para el rescate de los animales a causa de las condiciones en que se encontraban, y adelantó que la próxima semana serán trasladados a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) los caninos ubicados en el recinto en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Además, refrendó que se llevará a cabo la construcción de la Utopía Canina, un gran albergue para la ciudad, y que se presentará una iniciativa para regular la operación de albergues y refugios. Aclaró que esta legislación no busca desaparecerlos ni perseguirlos, sino brindarles certeza jurídica, apoyo institucional y mecanismos de acompañamiento para que puedan desarrollar su labor en mejores condiciones.

En este marco, informó que las clínicas veterinarias que operarán en las Utopías ofrecerán servicios gratuitos como parte de una estrategia integral para atender la falta de conciencia ciudadana sobre la protección animal y reducir de manera sostenida el número de seres sintientes en situación de calle.

“La idea es avanzar hacia un modelo en el que el rescate no signifique encierro, sino transición responsable hacia mejores condiciones de vida. No se trata de tener a los animales en jaulas, sino de garantizar procesos profesionales de evaluación, convivencia y cuidado”, explicó.

Asimismo, añadió que la estancia en el espacio en que se construye la Utopía de los Hermanos Galeana es provisional y responde a la necesidad de contar con espacios adecuados mientras se define la canalización definitiva de los ejemplares.

Brugada Molina señaló que el Gobierno de la Ciudad de México respaldará con recursos y acompañamiento técnico a las asociaciones que operan albergues, a fin de fortalecer sus capacidades y elevar los estándares de atención.

“Estamos dando un paso histórico en la Ciudad de México para consolidar una política pública seria, humana y responsable en favor del bienestar animal”, subrayó.

La secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, señaló que este proceso de resguardo se ha llevado a cabo con total transparencia, a fin de que la ciudadanía conozca directamente las condiciones en las que se encuentran los animales rescatados.

Álvarez Icaza explicó que las imágenes que circularon durante el fin de semana corresponden a una etapa transitoria posterior al traslado, y precisó que hoy los perros se encuentran en espacios amplios, con atención veterinaria permanente y mejores condiciones de bienestar.

Informó que actualmente se resguardan 183 perros en el espacio ubicado al interior del Deportivo Hermanos Galeana, los cuales reciben monitoreo constante por parte de 15 médicos veterinarios de la Secretaría de Salud, además del apoyo de 40 personas encargadas de su limpieza y cuidado. Detalló que cuentan con expedientes clínicos individuales, esquema de vacunación, alimentación supervisada y paseos programados para todos los ejemplares.

El secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, aclaró que la administración capitalina ha mantenido diálogo permanente con la directora del Refugio Franciscano, su abogado y organizaciones animalistas, con los cuales, se establecieron acuerdos en los que se garantiza que no habrá criminalización; y señaló que aunque la PAOT y la Fiscalía local deben seguir el protocolo por las denuncias.

Cravioto Romero aseguró que se dará acceso a la información sobre dónde están resguardados los 183 perros y se acordó continuar con las mesas de trabajo para revisar la ley y nuevos esquemas de bienestar animal.

Por su parte, el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que los perros se encuentran en tres espacios habilitados para resguardo temporal, con una capacidad total aproximada de 600 metros cuadrados.