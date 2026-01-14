La Conagua participa en mesa Nuevo régimen jurídico del derecho humano al agua y las concesiones

Organizada por la UNAM

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) participó en las Mesas de análisis: Nuevo régimen jurídico del derecho humano al agua y las concesiones, organizadas por el Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Este espacio reunió a representantes de la academia, la sociedad civil, el Poder Legislativo federal y especialistas en materia hídrica del sector público, lo que contribuyó a la reflexión y al análisis del nuevo marco jurídico del derecho humano al agua y del sistema de otorgamiento de concesiones de aguas nacionales.

En la primera mesa se abordaron los aspectos fundamentales de la Ley General de Aguas, con la participación de Carmen Carmona Lara, Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Xóchitl Zagal Ramírez, Diputada Federal; Patricia Hernández, de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México, A. C.; y Raúl Rodríguez Márquez, del Consejo Consultivo del Agua.

Durante la segunda mesa se analizaron las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y el ordenamiento de las concesiones, por parte de Rodrigo Gutiérrez Rivas, Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; Oscar Bautista Villegas, Diputado Federal; Judith Domínguez Serrano, Investigadora del Colegio de México; y Oscar Zavala Gamboa, Subdirector General Jurídico de la Conagua.

Las y los expositores celebraron y manifestaron su respaldo a la aprobación de la Ley General de Aguas y a las reformas a la Ley de Aguas Nacionales, así como al esfuerzo de la titular del Ejecutivo federal y del Poder Legislativo en el proceso de expedición de este nuevo marco jurídico, el cual fortalece las atribuciones de la Conagua para la administración de las aguas propiedad de la nación.

Los representantes del sector académico reflexionaron sobre los retos operativos y las necesidades presupuestarias de la Conagua en la aplicación de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Por su parte, los integrantes del Poder Legislativo abonaron en la reflexión del proceso legislativo para la expedición de este nuevo marco jurídico y destacaron la importancia de que los tres órdenes de gobierno sumen esfuerzos para garantizar el derecho humano al agua.

Los representantes de la sociedad civil señalaron la importancia del fortalecimiento en materia de planificación hídrica y destacaron la necesidad de que los organismos operadores tengan capacidad técnica especializada, a través de mecanismos de profesionalización que mejoren los servicios de suministro de agua potable.

El Subdirector General Jurídico de la Conagua destacó la necesidad de continuar con los trabajos de armonización normativa de las leyes secundarias, lo cual resulta indispensable para complementar y fortalecer la implementación de este nuevo régimen jurídico del agua.