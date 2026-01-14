Cirugía con robot Da Vinci del IMSS permite curar cáncer de próstata en hombre de 75 años

Tiempo de recuperación corto

La voluntad de realizarse un chequeo de salud prostática aun cuando no presentaba síntomas permitió la detección temprana de cáncer de próstata en un paciente de 75 años, quien gracias a la tecnología Da Vinci del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pudo ser intervenido a tiempo para erradicar la enfermedad.

José Guadalupe N. fue operado por médicos especialistas del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI el 7 de noviembre del año pasado tras ser referido con diagnóstico de cáncer de próstata localizado en etapa clínica 1.

“Esto permitió que con sus estudios de extensión encontráramos el cáncer localizado y lo pudiéramos operar con prostatectomía radical mediante un sistema Da Vinci, tratar el cáncer con posibilidad de curación”, dijo el médico Seiichi Fuziwara Ruiz, Urólogo adscrito a esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Señaló que al paciente se le realizó una cirugía mayor y gracias a la tecnología Da Vinci su tiempo de recuperación fue más corto, por lo que no requirió transfusión sanguínea, fue dado de alta al día siguiente.

En tanto, el señor José Guadalupe N., originario de Xochimilco, agradeció a los médicos del Seguro Social por devolverle su salud e hizo un llamado a que los hombres, sin importar su edad, cuiden su salud prostática, pues una detección oportuna, como fue en su caso, puede salvarles la vida.

“No sentía ningún síntoma, simplemente por responsabilidad, por hablar mucha gente del cáncer y eso dije yo no puedo dejar que me vaya a comer, sino tengo que ser responsable de mi cuerpo y estar a las vivas para que no me vaya a avanzar más”, dijo.

El doctor Narciso Hernández Toriz, jefe de Urología de este hospital, destacó que el Seguro Social promueve en la población derechohabiente masculina la revisión periódica de la salud prostática a fin de prevenir el desarrollo de enfermedades como el cáncer y diversos padecimientos que podrían mermar la calidad de vida.

“En este Hospital de Oncología contamos con tecnología de punta. Podemos ofrecer radioterapia, o bien una cirugía para eliminar la próstata, que se llama prostatectomía radical, en forma abierta, laparoscópica o asistida por robot. Recientemente, con el advenimiento de dos equipos de cirugía robótica Da Vinci podemos operarla de una forma mínimamente invasiva con muy buenos resultados y poca afectación para el paciente”, señaló.

Por su parte, el señor José Guadalupe N. hizo énfasis en la importancia de atenderse a tiempo y desmitificar la revisión de la salud prostática en el hombre. “Yo les diría que se atiendan por propia voluntad porque muchas veces ya es muy tarde cuando nos decidimos, y antes de que nos recorra más un cáncer, que se dejen ayudar, no por eso van a perder una hombría”.