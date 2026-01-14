Fortalece Pemex compromiso social con su Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente

Beneficios tangibles y sostenibles para la sociedad

En 2025, destinó más de 863 millones de pesos ejercidos en 12 estados

Bajo el principio de alcanzar la Justicia Energética a través de la prosperidad compartida, Petróleos Mexicanos (Pemex) mantiene firme su compromiso de actuar con responsabilidad social como estrategia integral que busca generar beneficios tangibles y sostenibles para la sociedad.

Es por ello que durante 2025, Pemex consolidó esta estrategia con acciones concretas que reflejan su responsabilidad a través del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA), al destinar una inversión social de 863 millones 246 mil 906 pesos que se traduce en 234 programas, obras y acciones que impulsan el bienestar comunitario y fueron ejercidos en 12 estados: Campeche, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

Asimismo, se brindó atención médica y medicinas gratuitas a través de las Unidades Médicas Móviles (UMM) en 8 estados: Campeche, Chiapas, Hidalgo, Michoacán Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz, en los cuales se atendieron a 126 mil 794 ciudadanos en zonas con difícil acceso a servicios de salud.

Cabe señalar que, Pemex apoyó de forma inmediata a comunidades afectadas por las inundaciones de 2025, entregando suministros básicos y atención médica a más de 14 mil ciudadanos en los tres estados impactados, a través de sus UMM, siendo de los primeros respondientes en las zonas más afectadas y con poca accesibilidad.

En materia de educación, se rehabilitaron y equiparon más de 30 escuelas y de 329 aulas, beneficiando a más de 17 mil 600 alumnos. De igual forma, a través de la donación de ambulancias, camiones recolectores de basura, tractores, patrullas y camiones de bomberos, se reforzó la atención de municipios y estados en los rubros de salud, seguridad y servicios.

Por otra parte, se entregaron donaciones de asfalto y combustibles a 112 municipios, 19 gobiernos estatales y 7 dependencias de gobierno con un valor de 1 millón 996 mil pesos

que contribuyeron al fortalecimiento de servicios y proyectos en benefició de la población y de las actividades de Pemex.

La Responsabilidad Social en Pemex no es asistencialismo ni sustituye las funciones gubernamentales; este acompañamiento social sostenido es parte de la retribución de Pemex a las comunidades que reciben el impacto de las operaciones, apelando al humanismo, al nacionalismo y a la construcción de confianza legal, social y política.

En este 2026, Petróleos Mexicanos continuará perfeccionando su modelo de intervención comunitaria, colaborando cercanamente con las comunidades en las zonas de actividad petrolera y priorizando proyectos que promuevan la corresponsabilidad y una visión de largo plazo.