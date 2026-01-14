Comercio controlado

Aunque Pese Salvador Martínez G.

Durante décadas del neoliberalismo, el libre comercio fue la bandera perfecta del capitalismo, pero actualmente ya no es impulsado por la primera potencia mundial, por el contrario, desde que Donald Trump llegó a su segundo mandato, ha sido vilipendiado.

La arbitraria imposición de aranceles a muchas naciones del mundo fue la señal inequívoca del fin al libre comercio y el retorno al proteccionismo comercial, con el cual ahora Trump fuerza a los inversionistas globales a relocalizar sus industrias a suelo estadounidense, sin importar otras ventajas de la globalización.

Por ello no alarma que el presidente convicto estime como irrelevante al T-MEC, aun cuando sabe que el tratado trilateral de libre comercio con México y Canadá no será eliminado, con lo cual amenaza constantemente.

Para los tres países, el T-MEC es fuente de riqueza, empleo y comercio sólido regional ante los embates de la producción de otras latitudes, especialmente China, que ha logrado erigirse como socio indispensable de la región norteamericana, a pesar del discurso trumpiano y los aranceles exigidos.

De cualquier forma, la revisión del T-MEC será tortuosa y muy seguramente poco ventajosa para México y Canadá, países que no han logrado integrar un frente común contra Washington y se diluyen en pretensiones bilaterales.

De lo que este año resulte en materia de integración comercial regional, mucho dependerá el crecimiento económico de Norteamérica.

Susurros

Este 2026 será un año de bajo crecimiento mundial a pesar del ajuste al alza hecha por el Banco Mundial al estimar un aumento de 2.6 por ciento en lugar de 2.4 por ciento, cifras muy por debajo de las necesidades para mejorar las condiciones de vida para la población.

México estará por debajo del crecimiento promedio mundial al estimarse un alza del 1.3 por ciento, inferior a la contemplada anteriormente del 1.6 por ciento.

China, en cambio, proyecta un crecimiento del 4.4 por ciento, el más alto de todas las naciones del mundo, pero aún bajo para los niveles alcanzados años atrás por el coloso asiático.

Las inversiones en México no fluyen y menos lo harán si no se combate con eficacia la extorsión, delito que más afecta a la producción y el comercio, al llegar hasta MiPymes de barrio, como esta semana ha sucedido en la Ciudad de México en zonas como Tizapán, San Ángel, donde mozalbetes exigen pagos de decenas de miles de pesos a pequeños comercios.

