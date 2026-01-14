Subirán seguros médicos y de vehículos a partir de este año

El SAT aplicará nuevo ajuste en el IVA

Aseguradoras no podrán acreditar el impuesto que cobran, por lo que éste será trasladado a clientes

La nueva medida fiscal que entró en vigor este año impide a las aseguradoras en México acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que cobran a sus cliente, por lo que este cobro será trasladado a los clientes, lo que provocará incrementos de entre 30 y 35 por ciento de algunas pólizas, como las de gastos médicos mayores.

Joaquín Barreiro, socio director de Grupo Interesse, especializado en corretaje de seguros, explicó que el impacto variará según el tipo de seguro y si se trata de pólizas individuales o colectivas. No obstante, la no acreditación del IVA implicará aumentos adicionales de entre 9 y 10 puntos porcentuales sobre los incrementos habituales, que ya se ubicaban entre 15 y 20 por ciento.

Detalló que, en el caso de las pólizas individuales, los ajustes anuales suelen oscilar entre 15 y 20 por ciento; sin embargo, con este nuevo escenario el incremento total podría alcanzar entre 25 y 30 por ciento. En gastos médicos mayores, donde la inflación médica ronda el 15 por ciento, las renovaciones ya se ubicaban entre 20 y 25 por ciento, a lo que ahora se sumaría el impacto fiscal, llevando el aumento hasta 35 por ciento.

Especialistas cuestionaron que el fisco imponga IVA a los seguros y advirtieron sobre la afectación a los ciudadanos. De acuerdo con asesores de seguros, algunas empresas ya comenzaron a difundir información sobre este cambio fiscal. Incluso, un documento difundido por una empresa aseguradora para sus asesores menciona el aumento en el cobro.

“¿Qué implica esto?”, consta en el texto, “que ahora el IVA se convierte en un gasto que pasa a ser parte del costo total de la siniestralidad”.

“Un gasto médico de 100 pesos”, ejemplifica, “factura un IVA de 16 pesos, en donde el IVA es ahora un gasto médico que no se recupera y, por lo tanto, forma parte del costo total del siniestro, que ahora es de 116 pesos”.

Un agente de seguros dijo que las aseguradoras darían a conocer los incrementos a sus clientes desde este mes de enero. “Los aumentos en las pólizas son con base en la edad, siniestralidad e inflación médica principalmente”, explicó.

Juan Carlos Pérez Góngora, del Despacho Pérez Góngora y Asociados, coincidió en que las empresas ahora van a incluir dentro del costo total de seguros el IVA que antes deducían.

“Es una reforma injusta para las compañías de seguros que, además, lo van a repercutir al ciudadano”, anticipó el especialista.

“Los seguros deberían manejarse sin el IVA, con tasa cero”, añadió, «sería lo justo en un sistema tributario en donde las familias tienen que recurrir a contratar pólizas de seguro por el costo de los servicios médicos que el Gobierno no te puede proporcionar».

Otro asesor de seguros consultado pidió transparencia en el uso del IVA que ahora el Gobierno obtendrá de las aseguradoras. “El Gobierno debería utilizar ese IVA para el sistema de salud, para personas que no tienen la capacidad de contratar un seguro privado, deberían vigilar en qué se va a usar”, dijo.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 40.6 por ciento del pago de primas de seguros se concentran en los de vida, seguido de un 20.1 por ciento de autos.

Hasta el corte de septiembre del 2025, la industria de seguros en el país, es decir, las primas por diversos tipos de seguros, creció 8 por ciento en términos reales respecto al mismo lapso del 2024.

Pegará también a seguros de vehículos

Para los seguros de auto, las renovaciones presentan alzas de entre 10 y 15 por ciento, que con la medida fiscal podrían elevarse a rangos de entre 20 y 25 por ciento.

El especialista Joaquín Barreiro calificó la disposición como “grave” y señaló que México sería el único país donde se pagaría doble IVA al no permitir su acreditación a las aseguradoras.

Por su parte, la AMIS consideró prematuro anticipar efectos generalizados en las primas, al señalar que los productos y condiciones varían entre compañías y perfiles de asegurados.

La entrada en vigor de cambios fiscales generó atención en el sector asegurador en México. Las modificaciones afectan la forma en que las compañías cubren el IVA durante el pago de siniestros. Ante este escenario, la Asociación fijó una postura pública sobre los posibles efectos en las primas.

El ajuste deriva de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 y de la Miscelánea Fiscal correspondiente. Bajo el nuevo marco, las aseguradoras ya no restan el IVA pagado a terceros del impuesto que cobran en las primas. Hospitales, talleres mecánicos y otros proveedores forman parte de esos servicios gravados.

Durante años, este esquema permitió a las empresas equilibrar su carga fiscal. Con la eliminación de la acreditación, el impuesto se integra como parte directa del costo operativo. Este cambio abrió cuestionamientos sobre su impacto en los precios finales de las pólizas.

Posturas oficiales y análisis del sector

El gobierno federal expresó una posición distinta al señalar que, según acuerdos previos, las aseguradoras no trasladarán el costo al consumidor. La Secretaría de Hacienda supervisa el cumplimiento de ese entendimiento con el sector.

Dentro de esos acuerdos, el gobierno estableció medidas de transición. La autoridad fiscal condonó el IVA no cubierto hasta el cierre de 2024. Además, definió que el nuevo criterio fiscal aplica de forma plena a partir de 2025.

Para ese ejercicio, el esquema incluyó un estímulo fiscal. Las compañías pueden cubrir sus obligaciones en parcialidades durante 2026. El mecanismo evita sanciones o recargos mientras se ajustan a la nueva normatividad.

A pesar de la postura institucional, analistas externos plantearon posibles presiones en ciertos ramos. Especialistas en materia fiscal y de seguros señalaron que autos y gastos médicos mayores concentran más servicios gravados con IVA. Estos segmentos registran una alta frecuencia de siniestros.