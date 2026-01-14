Sheinbaum no tiene cómo ante Trump… ahora quiere cancelar TMEC

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Luego de arruinarle el fin de semana con la amenaza de ahora sí lanzar ya ataques militares contra cárteles en México, lo que finalmente logró la mandataria posponer con una llamada mañanera el lunes, el presidente Donald Trump volvió al ataque, ahora con una declaración en la que considera irrelevante mantener vigente el TMEC.

Ambos temas -la amenaza del ataque militar directo a cárteles de la droga en México y la cancelación del TMC- no sólo le provocan fuertes tensiones internas, sino retos a la sobrevivencia de su mandato y la posible inviabilidad del proyecto de la 4T.

Más, porque la presidenta Claudia Sheinbaum y su entorno (AMLO incluido) saben que el presidente Donald Trump es capaz de hacer realidad ambas y más amenazas que pudieran trastocar sus proyectos internos.

Pero una cosa es lo que aquí se dice y otra lo que Donald Trump declara y advierte desde EU.

Así, el martes, en un recorrido por las instalaciones del gigante automovilístico Ford en Detroit -corazón industrial del país-, el mandatario ridiculizó de nuevo el acuerdo comercial con Canadá y México, el T-MEC del que dijo:

“No hay ninguna ventaja real para Estados Unidos con ese tratado”.

Luego de criticar durante años y de arremeter contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (reconocido como NAFTA por sus siglas en inglés) el T-MEC fue uno de los logros emblemáticos de Trump de su primer mandato.

Hoy se vuelve a dar que este acuerdo está sujeto a una revisión obligatoria este año.

Si en esta ocasión se logra su ratificación antes del 1 de julio, el T-MEC se extendería durante 16 años más. Pero si no, EU, Canadá y México entrarían en un desgastante proceso de revisión conjunta anual hasta que logren aprobarlo nuevamente o el pacto expire en 2036.

Plenamente consciente de lo que provocan sus comentarios, Trump dijo antier en Detroit que los estadounidenses “no necesitan sus productos” generados por México y Canadá, ya que todas las plantas e inversiones de EU en estos dos países “ya se está mudando aquí”.

“Podríamos tenerlo o no (al T-MEC)… no importaría… es irrelevante”, agregó.

Hay quienes siguen pensando que estos pronunciamientos son parte de una estrategia de negociación. Apretar para sacar más.

Es por ello que la presidenta Claudia Sheinbaum le recordó en una rápida respuesta que no pocos de sus propios grandes expertos y empresarios dudan de que Estados Unidos pueda romper el acuerdo.

Las pérdidas serían muy graves para EU mismo, afirman.

Pero todos ellos saben que durante este primer año de Trump, en su segundo mandato, ha logrado no sólo congelar las inversiones de EU en Canadá y México y para todos los proyectos de nuevas plantas o de la expansión de otras, sino que ya algunas han trasladado a territorio norteamericano importantes centros de producción automotríz.

Interrogado respecto a si en verdad cancelaría el T-MEC, antier respondió desde Detroit:

“Realmente no me importa… ni siquiera pienso en el T-MEC. Quiero que a Canadá y a México les vaya bien. El problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos autos fabricados en Canadá. No necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está pasando”, afirmó.

Lo cierto es que Trump mantiene una fuerte presión sobre el T-MEC con la aplicación de algunos aranceles.

En el caso de México, la renegociación del T-MEC se complica más no sólo por los aranceles sino porque Trump ha vinculado su renegociación con la batalla contra carteles y tráfico del fentanilo.

Sheinbaum buscaría un encuentro con Trump

Más allá de las consideraciones que hacen los empresarios de EU y los expertos en economía sobre la renegociación del T-MEC, la mandataria no descartó ayer buscar un encuentro con Trump.

Esta primera reunión sería en Washington, luego que pasen los festejos del martes 20 de este enero con que se celebrará el primer año del segundo mandato del mandatario de EU.

Se aceleran encuentros de reforma electoral

La tarde de ayer, en Palacio Nacional, se dio la encerrona de la Comisión de Reforma del Electoral, que encabeza el controvertido ex de todos los cargos e ideologías llamado Pablo Gómez, con la presidenta Claudia Sheinbaum y su círculo político, para presentar el ya casi proyecto final de la iniciativa de reforma electoral.

Al encuentro estuvieron invitados, no se sabe si con voz y voto, los coordinadores parlamentarios de Morena en el Senado –Adán Augusto López– y de Diputados –Ricardo Monreal-, pero al parecer no de los aliados PT y Verde.

Como sea estos serán enterados de lo que se busca tramitar en el periodo que inicia el 1 de febrero y que deberá estar promulgado antes de fines de abril para que sea aplicable en las elecciones de 2027.

Ya Monreal advertía que el visto bueno final del PT y Verde es esencial porque sin el voto de los senadores y diputados de estos dos partidos no hay forma de que esta reforma sea aprobada.

PT y Verde se oponen a la desaparición de los diputados y senadores pluris y a una disminución de las prerrogativas a partidos políticos.

