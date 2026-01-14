Urge la alianza de Morena para reforma electoral

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

La advertencia está hecha: es necesario el apoyo de los partidos Verde y del Trabajo para conseguir la reforma electoral.

De otra forma será tiempo perdido y ejercicio infructuoso el realizado con los trabajos realizados por el equipo que comanda Pablo Gómez.

Los tiempos corren y hasta ahora no se consigue el beneplácito de los dos partidos aliados de Morena para ir a la discusión y debate del tema en el recinto legislativo.

Y es que ambos, PT y PVEM, saben que el estirón final va de la mano con sus posibilidades de crecimiento en los comicios federales y estatales del año próximo o una franca reducción, con la rebaja de diputaciones plurinominales.

El reciente retiro de la “ley esposa” en San Luis Potosí es resultado de las negociaciones entre Morena y el Verde, toda vez que dejaron el camino libre para que la senadora Ruth González Silva sea candidata y con la posibilidad de ir en alianza con Morena, pero con el Verde como partido eje.

La negociación todavía requiere de otros elementos, pero abierta está, aunque los del partido del tucán quieren otras candidaturas adicionales.

No quitan el dedo del renglón en Quintana Roo, donde Rafael Marín Mollinedo se encuentra firme como aspirante principal de Morena y solamente requiere del respaldo del Verde y, tal vez, se podría negociar con otra entidad como Zacatecas a cambio.

En la tierra de los Monreal, le urge a Morena desactivar la fuerza de esta corriente que tiene dos personajes bien posicionados que buscan la candidatura. Por un lado, Saúl Monreal (podría ser la moneda de cambio con el Verde) que está consciente de que no será candidato de Morena y por el otro su ex cuñada, la actual senadora, Verónica Díaz Robles que se presenta como la opción de género, ya que esa entidad no ha tenido una mujer como gobernante, salvo Amalia García hace más de 20 años.

El Partido Verde ha lanzado su anzuelo hacia las gubernaturas de Guerrero y Zacatecas, donde su actual dirigente nacional, Karen Castrejón y el anterior Carlos Puente, tienen puesta la mirada, para competir por la gubernatura, aunque el conocimiento que se tiene de ellos en esa entidad es mínima.

Sin embargo, es en Nuevo León donde se podría afinar la estrategia, ya que el senador Waldo Fernández se encuentra bien posicionado y es uno de los aspirantes favoritos para ser nominado. Ahí se podría tender la alianza-negociación, para que el Verde no insista tanto en Quintana Roo que para ellos es prioritario, ya que en esa entidad reside el “dueño” de las siglas, Jorge Emilio González Martínez.

Por lo que respecta al Partido del Trabajo, su ambición es menor, ya que si acaso buscan que la senadora Geovanna Bañuelos compita por Zacatecas, un mayor número de candidaturas a la Cámara de Diputados y un puñado de alcaldías, entre ellas Zacatecas y Durango.

Los temas están sobre la mesa y es cuestión de negociaciones para la satisfacción de las partes y que la anhelada reforma electoral que busca Morena para liquidar de una vez a la oposición se pueda cumplimentar.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com