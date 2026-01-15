Apoyo del gobierno de Tlalnepantla a la Fundación Teletón con exención de pagos

Solidaridad con la niñez

Tlalnepantla, Méx.- Bajo la visión humanista y de compromiso social del Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, el gobierno de este municipio, reafirmó su solidaridad con la niñez y las familias, al autorizar un apoyo histórico en beneficio de la Fundación Teletón.

Durante la Cuadragésima Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio analizaron y aprobaron la propuesta por unanimidad para otorgar un subsidio y bonificación del 100% sobre los derechos por servicios de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento a favor de dicha institución.

El alcalde mencionó que “La bonificación para la fundación Teletón cuenta con la aprobación del Consejo Directivo del OPDM y representa una acción solidaria con una de las instituciones que ha apoyado por más de 25 años a personas en situación de vulnerabilidad de diferentes municipios, pero particularmente de nuestra ciudad Tlalnepantla”.

Se otorgó un subsidio del 100% del adeudo correspondiente a los derechos de suministro de agua potable, drenaje y saneamiento, así como los accesorios generados relativos al ejercicio fiscal 2024 a la Fundación Teletón por la cantidad de 1,251,021.81; y el ejercicio 2025 por la cantidad de 1,989,593.50.

El apoyo se otorga a la Fundación Teletón, I.A.P., correspondiente al inmueble ubicado en Avenida Dr. Gustavo Baz No. 219, Colonia San Pedro Barrientos, C.P. 54010, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, identificado con el número de predio 58179.