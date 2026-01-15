Recaudación histórica en predial y agua en Naucalpan, destaca Isaac Montoya

Garantizan continuidad en obras

Naucalpan, Méx.- Al inicio de este 2026, se avanza en beneficio de las comunidades, aseguró el presidente municipal Isaac Montoya Márquez a la vez que destacó el tema de la recaudación histórica en predial y agua.

Ello permitirá dar continuidad a las obras, se presentó la Policía Ética que acompañará y vigilará el actuar de Tránsito e infracciones, y el cierre del 2025 con la incidencia delictiva a la baja, como la reducción en delitos de alto impacto en un 35.8%, que en comparación del 2024, a la fecha se han registrado 2,037 delitos menos.

Para asegurar el mejor servicio para los usuarios que van a pagar puntualmente, la Tesorera Claudia Oyoque señaló que en 2025 hubo un cierre exitoso y este primer periodo de recaudación inició con 8 centros con gran flujo por los descuentos que se ofrecen en apoyo de la economía familiar, a la misma fecha del 2025, ya se recaudaron 28 millones más. Al día de hoy se han recaudado 183,312, 654.37 y en 2025 rebasamos casi por más de 400 millones de pesos a la administración pasada.

Asimismo, la titular de la Tesorería anunció que este lunes 19 entrará en operación la tesorería móvil y será itinerante para cumplir con el pago de predial. Actualmente atienden a la ciudadanía 150 cajeros, y han logrado que el tiempo de espera sea entre unos 7 y 10 minutos. Refirió que se ha logrado una eficiencia administrativa, al día de hoy 183 millones 312 mil millones y con más de 400 millones se superó la recaudación en 2025 vs 2024. Lo que permitió los logros y acciones del año pasado.

Del mismo modo, el OAPAS cerró con finanzas sanas e iniciaron este 2026 otorgando beneficios hasta del 48 por ciento para grupos vulnerables. Además no se incrementaron las tarifas en apoyo de los usuarios. Ricardo Gudiño comentó que atienden a la población a través de 7 subgerencias propias. Y comparten espacios como el Teatro Bicentenario y Parque Naucalli, y en Oapas también se atiende a los usuarios.

*Policía Ética*

Ante medios de comunicación se presentó la Policía Ética, nuevo cuerpo que va a estar acompañando las tareas en el territorio, en las calles, en las vialidades especialmente con énfasis en tránsito, al grupo de 40 mujeres que tienen la facultad de infraccionar y vigilar el desempeño ético apegado a la legalidad para levantar las infracciones, serán aliados de la ciudadanía, porque, dijo el alcalde, no seremos cómplices, ni parte de la de la corrupción de la que la gente está harta.