Colocan topes en Avenida Nacional en Ecatepec para evitar accidentes

Acuerdo con vecinos

Ecatepec, Méx.- El gobierno municipal colocó topes en avenida Nacional, a un costado de la estación Central de Abasto del Mexibús, tras acuerdos con vecinos que pidieron acciones por riesgos de accidentes y atropellamientos en esta vía de jurisdicción estatal, debido al exceso de velocidad de algunos conductores.

El pasado miércoles un grupo de vecinos de colonias Llano de los Báez bloqueó durante tres horas ambos sentidos de esta vialidad, lo que provocó la suspensión del servicio del Mexibús Línea 4, para exigir que se instale un semáforo en la zona porque ha habido accidentes con peatones que intentan cruzar y los autos circulan a exceso de velocidad.

Al lugar se presentaron autoridades municipales de las áreas de Gobierno, Tránsito y Movilidad, quienes dialogaron con los inconformes que exigían que se colocara un semáforo peatonal en este cruce porque se han registrado atropellamientos, pero al ser vía de jurisdicción estatal no se tienen facultades para ello, ya que es un tema de la Secretaría de Movilidad de la entidad.

Sin embargo, acordaron realizar una intervención y de inmediato acudió una cuadrilla de Obras Públicas que construyó en la zona un tope y tres reductores con su respectivo balizamiento, tras lo cual fue reabierta la circulación, y también se reactivó el servicio del Mexibús.

Miguel Ángel Velázquez, jefe de Ordenamiento y Seguridad Vial de Movilidad municipal, señaló que trabajan de forma permanente en la zona, aunque es vía estatal, con operativos constantes para retirar tráileres de un centro de distribución que obstruyen la vialidad, además de que se colocaron boyas como reductores de velocidad.