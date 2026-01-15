Sigue alcaldesa de Huixquilucan como la mejor evaluada en Edomex

Huixquilucan, Méx.- La presidenta municipal Romina Contreras Carrasco inició el 2026 el segundo año de su actual administración, como la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México, de acuerdo con los resultados de seis casas encuestadoras, en los que se refrenda el trabajo 24/7 que realiza en diversos rubros en beneficio de la ciudadanía y que hacen de este municipio uno de los mejores lugares para vivir. Ejemplo de ello es la encuesta más reciente de la empresa Massive Caller, en donde Romina Contreras obtuvo una aprobación ciudadana de 63.4 por ciento, ubicándola en primer lugar entre sus homólogos de la entidad, con lo que suma 49 meses consecutivos en esta posición en el Estado de México y 23 veces a nivel nacional.

“Huixquilucan seguirá siendo el gobierno mejor calificado del Estado de México, como lo señalan todas las encuestas. El trabajo 24/7 y el gobierno humanista se mantendrá para seguir siendo un referente a nivel estatal y nacional. Agradezco el respaldo de los ciudadanos a las políticas públicas que hemos emprendido durante esta gestión. Trabajaremos arduamente para que Huixquilucan se consolide como el mejor lugar para vivir”, compartió la presidenta municipal.