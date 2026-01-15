EL VIAJE ONÍRICO DE BEN BÖHMER

LLEGARÁ A LA CDMX CON SU NUEVO ÁLBUM: BLOOM

El Maestro del Melodic House Regresa a México para Presentar una Reafirmación Sonora de su Propia Identidad

La magia sonora de Ben Böhmer está lista para envolver a la capital en una noche onírica diseñada para transportar la mente a paisajes inexplorados. El compositor y productor alemán, una de las figuras más brillantes y emocionales de la música electrónica actual, se presentará el próximo 24 de abril en el Pepsi Center.

Un compositor en evolución constante

Ben Böhmer más allá de ser DJ, es un artista impulsado por la necesidad vital de potenciar ideas nuevas. En esta, la décima etapa de su carrera, se presenta como un artesano que ha perfeccionado su oficio para expresar sentimientos tan complejos como profundos.

Su trayectoria ha estado marcada por la honestidad emocional, así lo demuestran Breathing (álbum debut), un revelador viaje a través del duelo y Begin Again (2021), una exploración sobre la separación y los nuevos comienzos. Estos trabajos no sólo le otorgaron el reconocimiento de la crítica, sino que acumularon casi mil millones de reproducciones y lo llevaron a realizar más de 200 presentaciones en 2022. Sin embargo, a pesar de los elogios y los eventos con entradas agotadas, Ben sintió que el éxito masivo lo alejaba de su verdadera esencia artística.

OCESAfact:

Su más reciente producción discográfica, BLOOM, representa un reinicio necesario. Es una reafirmación de sus deseos personales y de sus orígenes ligados a la improvisación. En este álbum, la audiencia podrá sentir el crecimiento de Ben: una búsqueda alegre de lo novedoso que lo atrae

Prepárate para una noche donde la música dejará de ser sonido para convertirse en un lugar al que puedes viajar. No te pierdas la oportunidad de ser parte de este renacimiento sonoro.