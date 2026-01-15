EL DESEO MÁS ALLÁ DE LA CARNE EN DANZA Y TEATRO DEL HORROR

COMPOSITORES EMERGENTES VOL VI

Cinco visiones coreográficas innovadoras: Geovanni Aburto, Jocelyn Fernández, Cristian Fuentes, Jhoanna Herrera y Elisa Romero Ramírez exploran el deseo más allá de lo carnal, abarcan nostalgia, melancolía y anhelos en los Martes de Danza.

Teatro Grotesco bajo la dirección de Luis Alcocer: Una adaptación libre de los cuentos de Thomas Ligotti, con actuaciones de Santiago Alfaro, Andoni Guerrero y Bernardo Kasis, que borra las fronteras entre realidad y pesadilla, integran música de cinco compositores emergentes y elementos de danza balinesa en los Miércoles de Teatro.

Concepto curatorial amplio y provocador: Dirigido por Rodrigo Castillo Filomarino, este volumen busca expandir la noción de deseo, generando inquietud en el público y promoviendo talentos emergentes en las artes escénicas mexicanas.

El Volumen VI de Compositores Emergentes, bajo la dirección artística de Rodrigo Castillo Filomarino, presenta una programación audaz que presenta música, danza y teatro en torno al tema del deseo. Con dos programas principales —Martes de Danza y Miércoles de Teatro—, esta edición ensambla cinco visiones coreográficas únicas que trascienden el deseo sexualizado común en las artes escénicas. Participan talentosos artistas emergentes como Geovanni Aburto, ganador del Festival 360 de Coreografía; Jocelyn Fernández, egresada de la Escuela Nacional de Danza Nellie y José Campobello; Cristian Fuentes, con experiencia en compañías como Apoc Apoc, Dramadanza y colaboraciones con Farah Alonso; Jhoanna Herrera, recién graduada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán; y Elisa Romero Ramírez, galardonada como mejor intérprete en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2024 en Xalapa. Los Compositores participantes en esta disciplina son: Valeria Báez Portillo Sofía Cruces Emanuel Galicia Aparicio Santiago López José Mario Marmolejo Ana Isabel Mata Mitzi Montiel y Emiliano Palafox.

Estas propuestas curatoriales, seleccionadas de más de 40 postulaciones, destacan por su frescura y profundidad, invitando al público a reflexionar sobre deseos trascendentales como la nostalgia, la melancolía o el anhelo de un mundo más humano y justo.

La temporada se llevará a cabo con seis funciones: del 13 al 28 de enero los martes dedicados a la danza y los miércoles al teatro, siempre a las 20 horas, en el Teatro Varsovia, ubicado en Varsovia No. 9.

En los martes de Danza, el enfoque curatorial se centra en expandir el concepto de deseo más allá de lo carnal, explorando sus múltiples facetas en las nuevas generaciones de artistas. Rodrigo Castillo Filomarino explica que el deseo abarca no solo atracciones físicas en una sociedad hipersexualizada, sino también impulsos emocionales profundos, como el deseo de conexión, separación, arrepentimiento o transformación social. Cada coreógrafo aporta una perspectiva única: Geovanni Aburto infunde energía innovadora desde su premio en coreografía; Jocelyn Fernández trae una visión académica refinada; Cristian Fuentes integra su vasta experiencia como bailarín; Jhoanna Herrera ofrece frescura juvenil como intérprete destacada; y Elisa Romero Ramírez eleva la interpretación con su reconocimiento nacional. Esta selección no solo promueve la profesionalización de los músicos emergentes, sino que también descubre talentos dancísticos, creando un diálogo interdisciplinario que enriquece el panorama escénico mexicano.

Los Miércoles de Teatro introducen «Teatro Grotesco», una obra dirigida por Luis Alcocer con su compañía Gran Guiñol Psicotrónico, que adapta libremente cuentos de Thomas Ligotti. Protagonizada por Santiago Alfaro, Andoni Guerrero y Bernardo Kasis, la pieza explora la locura y difumina las líneas entre realidad y pesadilla, incorporando música original de cinco compositores emergentes y elementos de danza balinesa, una experimentación reciente de Alcocer.Los compositores emergentes de esta disciplina teatral son: Miguel Aguilar, Sofía Cruces, Martha Hernández, Santiago López y Emiliano Palafox. Esta inclusión surge de la visión de Castillo Filomarino por integrar disciplinas escénicas, superando desafíos logísticos y presupuestales gracias al apoyo del Centro de Creadores Musicales. La estética de gran guignol de Alcocer confronta al espectador con situaciones incómodas que resuenan en la psique, utilizando los textos de Ligotti como punto de partida para una narrativa que mezcla cuatro cuentos en una historia cohesiva, llena de movimiento y provocación.

Esta edición de Compositores Emergentes Vol VI representa un paso adelante en la evolución del proyecto, que ha crecido con una respuesta masiva a la convocatoria, atrayendo interés de la comunidad dancística y teatral en México. Rodrigo Castillo Filomarino vislumbra un futuro donde el ciclo se expanda hacia un diplomado más extenso sobre música para las artes escénicas, con salidas públicas y mayor apoyo institucional, tanto de escuelas como de entidades públicas y privadas. El énfasis en oportunidades para nuevos talentos, como los coreógrafos seleccionados, refuerza el compromiso con la exposición de artistas emergentes, fusionando ramas como la danza y el teatro en un marco que fomenta la innovación y la reflexión crítica.

Finalmente, el Volumen VI invita al público a asistir no solo por el espectáculo, sino por la oportunidad de cuestionar y ampliar sus propias percepciones. Con el respaldo de instituciones como el Centro de Creadores Musicales, esta programación promete inquietar y satisfacer, dejando al espectador con preguntas abiertas sobre el deseo en todas sus formas. Geovanni Aburto, Jocelyn Fernández, Cristian Fuentes, Jhoanna Herrera, Elisa Romero Ramírez, Luis Alcocer, Santiago Alfaro, Andoni Guerrero, Bernardo Kasis y Thomas Ligotti convergen en una experiencia que trasciende lo convencional, posicionando a Compositores Emergentes como un referente en las artes escénicas contemporáneas.

Testimonio de Rodrigo Castillo Filomarino, director artístico de Compositores Emergentes:

“En este Volumen VI hemos querido romper con la idea reduccionista del deseo que suele dominar las propuestas escénicas. No se trata solo de lo erótico o lo inmediato, sino de abrir la puerta a deseos más complejos y humanos: el deseo de cambiar el mundo, de recuperar lo perdido, de imaginar lo imposible o incluso de enfrentar lo que nos aterra. Al final, Lo que más me emociona es ver cómo un Taller en la licenciatura del Centro de Creadores Musicales, va creciendo y enfrenta a los alumnos con proyectos y artistas profesionales”.