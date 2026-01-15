Delfina Gómez llama a la gobernabilidad y a la coordinación

Toluca, Estado de México.– En Palacio de Gobierno en Toluca, la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez convocó a las y los presidentes municipales, a integrantes del congreso local y a las y los diputados federales que representan a la entidad, para revisar la coordinación institucional que se tendrá en el ejercicio 2026.

En reuniones inéditas, la Mandataria estatal destacó la gobernabilidad histórica que se tiene en el Estado de México con todas las fuerzas políticas, el trabajo en equipo para desarrollar proyectos de infraestructura, agua, estrategias de seguridad, de programas sociales y de salud.

Con diputadas, diputados y diputade Locales se revisó la agenda y agradeció que 93 iniciativas enviadas por el Ejecutivo Estatal fueron aprobadas por el Congreso Mexiquense, lo que ha permitido avanzar en proyectos en beneficio de la ciudadanía mexiquense.

En su encuentro con diputadas y diputados federales mexiquenses de la LXVI Legislatura federal, la Gobernadora Delfina Gómez destacó que “La transformación que hoy vive el Estado de México es resultado de la participación de los tres poderes. El diálogo constructivo nos permite seguir trabajando de manera corresponsable, para seguir transformando positivamente al Estado de México”.

Define agenda 2026 y coordina con el Congreso la aplicación de programas y presupuesto

Al encabezar el Encuentro con Diputadas, Diputados y Diputade Locales del Estado de México 2026, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez llamó a la LXII Legislatura mexiquense a mantener una coordinación institucional que permita consolidar proyectos estratégicos y garantizar beneficios directos para las familias mexiquenses durante 2026.

“Reitero nuestra disposición al diálogo y al trabajo en equipo para que los acuerdos se traduzcan en resultados para la gente. Desde el Gobierno del Estado de México seguiremos sumando esfuerzos para que los programas y acciones lleguen a todos los rincones de la entidad”, expresó la Mandataria estatal.

Durante el encuentro, la Gobernadora reconoció el trabajo plural y responsable del Congreso local y subrayó que el servicio público exige colocar al pueblo en el centro de las decisiones, privilegiar el trabajo en territorio y responder con sensibilidad social a las necesidades de una entidad diversa y con amplios contrastes.