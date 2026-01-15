Registra IMSS a más de 900 mil repartidores de plataformas digitales

Prueba piloto de la STPS

Entre los seguros que se contemplan están el de Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo e Invalidez, Vida y Retiro y Cesantía en Edad Avanzada

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la prueba piloto obligatoria para prestadores de servicios de plataformas digitales, realizada entre julio y diciembre de 2025, incorporó a la seguridad social a 912 mil trabajadores sin eliminar la flexibilidad del modelo ni afectar la disponibilidad de empleo en la economía digital.

De esta manera, mencionaron que, al realizar las pruebas y ante el aumento de personal, identificaron que no todos lo hacen en las mismas condiciones. Así, solo aquellos trabajadores de plataformas digitales que superaron el umbral de ingreso mensual pueden acceder a los seguros que otorga el IMSS.

Este hecho benefició a muchas personas que dependen de este tipo de labores como su fuente principal de ingresos. De esta manera, de octubre a diciembre un 77 por ciento de los colaboradores supera el ingreso mensual neto.

De esta forma, la STPS recalcó que esto refleja que un gran grupo de trabajadores digitales requiere acceder al IMSS como sistema de protección.

La reforma que brindará seguridad social a trabajadores de plataformas digitales distingue entre personas registradas y personas con participación ostensiblemente esporádica. Así como personas activas en el mes y aquellas cuyo ingreso principal es esta labor.

Ante esto, revelaron que en la afiliación al IMSS se priorizó a los trabajadores de plataformas digitales que no cuenten con otra fuente de ingresos. De igual manera, señalaron que no se excluyó a quienes lo hacen ocasionalmente.

Además, resaltaron que se realizaron pruebas mensuales de los trabajadores que superan el ingreso mensual neto de julio a diciembre, donde se registró un aumento del 55.5 por ciento, dando un total de 206 mil 506 personas. Así, un mayor número de personas tuvo acceso al Seguro Social.

Cabe destacar que entre los seguros que contempla el IMSS para los trabajadores de plataformas digitales se encuentran: Enfermedades y Maternidad, Riesgos de Trabajo e Invalidez. Así como Vida y Retiro, Cesantía en Edad Avanzada, Vejez, Guarderías y Prestaciones Sociales.

Por último, destacaron que los trabajadores que no alcanzaron el ingreso mensual necesario, pero fueron dados de alta durante el mes, recibirán una cobertura del Seguro de Riesgos de Trabajo. Esta medida protege ante accidentes y enfermedades ocurridas durante el desempeño de las labores.

Trabajadores de apps tienen ingresos de 12,000 pesos al mes

La prueba piloto para la incorporación de personas trabajadoras de plataformas digitales a la seguridad social evidenció que el salario promedio es de 12,000 pesos al mes, lo que representa poco más de 25.2% por encima del salario mínimo general vigente para este año (9,582.47 pesos mensuales), y que refleja, que el modelo de trabajo no es la panacea en ingresos.

Según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el salario diario promedio de repartidores y conductores en diciembre fue de 392.4 pesos y que representa alrededor de 2.5 veces el valor de la canasta básica alimentaria y no alimentaria urbana, de acuerdo con las líneas de pobreza por ingresos publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Aunque el monto promedio de ingresos de trabajadores de apps superó al mínimo de 2025 y 2026, especialistas en derecho laboral consideran que estos resultados muestran que el acceso pleno a la seguridad social será un desafío, ya que sus percepciones no son lo suficientemente elevadas y el criterio para contar con la cobertura total del IMSS se basa en salario mínimo.

En los tres primeros meses de la prueba, a las personas que utilizaban automóvil se les aplicó un descuento del 60% sobre sus ingresos netos, si tras dicha resta el resultado daba al menos un salario mínimo, podrían ser dados de alta como trabajadores de apps y recibir todos los seguros; las ganancias que debían alcanzar sin contar propinas, eran de al menos 20,910 pesos.

En el caso de los que usaban moto, el porcentaje era del 50%, por lo cual necesitaban ingresos de al menos 16,728 pesos y en el caso de quienes usaban bicicleta o andaban a pie, la exclusión era del 15% y bastaba con que ganaran 9,840 pesos para que tras el descuento alcanzaran la protección plena.

Como resultado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que en julio del año pasado 132,841 personas fueron registradas, en agosto 133,178 y en septiembre 125,757, asegurando que los resultados demostraron una aplicación de los derechos laborales y el acceso a la seguridad social sin afectar la flexibilidad ni el empleo de la economía digital.

Asimismo, la dependencia refirió que con los ajustes a los factores de exclusión para hacer el cálculo de ingreso neto, se consolidó el programa para identificar que el 77% de las personas que superaron el umbral del ingreso neto mensual dependen del trabajo en apps como principal fuente de ingresos, y por ende, la seguridad social es una condición básica de protección.

En palabras de Axel Pérez Gama, socio en MX Legal, el piloto de trabajo en plataformas digitales “es la sombra de una buena idea mal ejecutada”, y es que, pese a que la seguridad social obedecía a una necesidad de protección, lo rígido de los requisitos no consiguió los resultados esperados.