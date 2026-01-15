El frente frío 28 azota México con temperaturas gélidas

Nuevo evento de “norte”

Llamado a la población a mantener acciones de prevención y autocuidado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), alertó por las bajas temperaturas que provoca el frente frío 28 y su masa de viento polar el resto de la semana en gran parte de la República Mexicana, con temperaturas que alcanzan los -15 grados en zonas serranas.

Este nuevo sistema frontal se desplaza con rapidez sobre el sureste de México y la península de Yucatán y su interacción con una vaguada en altura sobre el Golfo de México detona un escenario de lluvias generalizadas y condiciones meteorológicas adversas en varias regiones del país.

Los pronósticos advierten intervalos de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en el sureste y la península de Yucatán, mientras que Chiapas y Tabasco enfrentarán precipitaciones intensas, con riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Por este motivo, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llamó a la población a mantener acciones de prevención y autocuidado.

“Este sistema, en interacción con un canal de baja presión y una vaguada en altura, generará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del país, incluida la Península de Yucatán, además de reforzar el ambiente frío a muy frío en la Mesa del Norte y la Mesa Central”, explicó la institución.

También se prevé un nuevo evento de “norte” con rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Tamaulipas y Veracruz, así como bancos de niebla en zonas montañosas de diversas entidades del norte, centro y sur del país.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantener medidas de autocuidado por la persistencia de lluvias y bajas temperaturas, como son:

Evitar cruzar ríos, arroyos o calles con corrientes de agua.

Identificar rutas de evacuación en zonas de riesgo y contar con una mochila de emergencia con documentos y suministros básicos.

Atender en todo momento las indicaciones de las autoridades locales.

Abrigarse adecuadamente usando ropa cómoda en varias capas, aplicando el llamado método de la cebolla.

Evitar cambios bruscos de temperatura y corrientes de aire.

Cubrir boca y nariz para evitar aspirar aire frío.

Estornudar correctamente, utilizando un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo.

Evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos sucias.

Mantener una buena alimentación, consumir frutas y verduras, tomar líquidos y bebidas calientes.

Si se utilizan calentadores, asegurar una adecuada ventilación para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Frío y lluvia en el Valle de México

El descenso de temperaturas en la Ciudad de México sorprendió a miles de capitalinos durante las primeras horas del día del 15 de enero. Desde la madrugada del jueves las temperaturas fueron inferiores a los 5 grados en varias alcaldías.

Se prevé la combinación de frío y lluvias complicará las condiciones durante el día y la noche. Este escenario incrementa la sensación térmica, eleva el riesgo de enfermedades respiratorias y puede afectar traslados y actividades al aire libre, por lo que es importante tomar precauciones.

Durante la noche y la madrugada del jueves, el frente frío número 28 recorrerá el Golfo de México, el cual se combinara con un canal de baja presión extendido sobre el sureste del país y una vaguada en altura, que generará condiciones de inestabilidad que dejaran lluvias fuertes

A este fenómeno se suma la masa de aire polar asociada al frente, la cual provocará un nuevo descenso en las temperaturas, principalmente durante el amanecer.

Además, el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico incrementará la probabilidad de chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México, la Ciudad de México y Guerrero, lo que podría ocasionar afectaciones en actividades al aire libre y en la movilidad.

¿Cuándo acaba el frío en México?

Aunque muchos ya cuentan los días para la primavera, la realidad es que el frío aún tiene para dar. Para esta temporada invernal se prevén 48 sistemas frontales; hasta ahora apenas vamos en el número 28 y este mismo fin de semana ingresará otro frente frío más.

Ahora bien, el invierno oficialmente termina el 20 de marzo, pero se tiene pronosticado que el último frente frío entre en mayo, así que todavía quedan varias semanas de bajas temperaturas, lluvias y cambios bruscos de clima.