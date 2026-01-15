Hugo Daniel: La estrella que con su arte cautiva tus sentidos

Con más de 20 años de trayectoria artística

‘El Embajador de la Canción’ apuesta por bolero, pintura y esperanza

Por Arturo Arellano

Nacido en Saltillo, Coahuila, pero con una voz que ha cruzado fronteras, Hugo Daniel suma más de 20 años de trayectoria artística, 13 giras por Europa, América del Norte y Sudamérica, además de múltiples reconocimientos en escenarios internacionales. Con la esencia de México como bandera, este polifacético artista ofrece una experiencia sensorial a través de su música, su voz y sus obras pictóricas, combinación que le permite “llegar al corazón” del público en cada presentación.

​

Actualmente, Hugo Daniel presenta y promociona su más reciente EP, “Boleros que hablan más que las Palabras”, una producción multinacional que reúne talentos de América y Europa, cuyo tema punta de lanza es “Mi alma te recuerda”, disponible en todas las plataformas digitales de lo cual habló en entrevista con DIARIO IMAGEN “Este 2026 empezamos promocionando el EP del que se deriva ‘Mi alma te recuerda’. Lo hicimos en Grecia, Argentina y México; es un ensamble curioso, porque reúne mis melodías, soy el autor de los temas, en bolero y con ritmos latinos, esperando que sea del agrado del público”, explica el cantante.

​

Su historia reciente está marcada por un padrinazgo muy especial. “Tengo la fortuna de conocer y que sea mi padrino Carlos Cuevas, abrí alguno de sus conciertos. Empecé más o menos a finales de 2024 participando con él y aprendiendo mucho. Como él dice, mientras haya una persona enamorada, jamás morirá el bolero ni la canción romántica”, cuenta.

Letras limpias para nuevas generaciones

“A mí siempre me han gustado estos géneros, es una música preciosa”, afirma. “Quise imprimir una propuesta nueva con letras que no caigan en lo grosero ni altisonante; aquí son letras bonitas con ritmo romántico y ritmo de salsa para las nuevas generaciones. Esperamos conectar con la gente nueva y la de antaño”.

El lenguaje también es clave en su propuesta. “Hay que mantener el lenguaje que usamos cotidianamente, no uso palabras tan rebuscadas, sino palabras que usamos comúnmente. Mi mercado no son los jóvenes en sí, porque ellos escuchan mucho reggaetón; más bien me dirijo a jóvenes de mediana edad y a adultos mayores”, explica. Sin embargo, ha comprobado que el romanticismo sigue vigente: “Lo que nosotros hemos logrado es que en algunos eventos donde participamos, sí llegan los jóvenes que quieren llevar serenata. Por mucho que anden en la fiesta, siempre buscan algo romántico. Porque si quieres llevar serenata, no puedes hacerlo con una de Tito ‘PP’ o Peso Pluma, no es opción”.

“Queremos transmitirle a los jóvenes que se interesen por este material romántico”, resume.

Giras, planes y un arte que sana

El inicio de año será intenso en escenarios. “Por lo pronto, enero y febrero vamos con la promoción del material; el 14 de febrero tengo propuestas en Saltillo, con eventos particulares. En marzo iremos a Sudamérica, a Buenos Aires, y estamos checando mercado europeo para mediados de año. Esos son los planes que se tienen”, adelanta el artista.

​

Paralelamente, Hugo Daniel consolida “Pinturas Positivas”, un performance en el que fusiona canto, pintura y palabra. “Tuve oportunidad de estudiar canto moderno en Italia, y ahí me interesé por otros panoramas. Para estar en esa escuela, con visa de estudiante, debía cumplir ciertas horas; dentro de ello encontré la escuela de pintura. Aprendí poco porque mi fuerte es la música, pero sé que con este tipo de pinturas lo que se pinte genere un mensaje positivo”, relata.

​

“Este show trae la muestra de pinturas, hechas con un signo de ‘+’ y otro que dice ‘cambia positivo’, y ahí explico que el ser humano se olvida de ser agradecido. Nos levantamos, decimos que ya es tarde, vemos qué nos falta en el refrigerador, pero con esto de ‘cambio positivo’ hay que ver las cosas por el lado luminoso”, explica. “Con las canciones buscamos cautivar los sentidos de las personas para que precisamente tengan un cambio para bien, motivándolos con arte positivo, letras que no caigan en lo burdo y llegar a buen fin”.

La vocación solidaria de Hugo Daniel se reforzó tras una experiencia personal dolorosa. “El año pasado tuvimos un caso de cáncer en la familia, y en México está complicado. Pude ver las necesidades de todas las personas en esta situación, es complicadísimo; entonces quiero destinar entre 30 y 40 por ciento de mis ganancias a estas personas, a una persona que realmente lo necesite. Dios me ha regalado este talento para ayudar a la gente”, comparte.

El agradecimiento también está presente en su repertorio. “Me gustaría que la gente nos ayude a seguir estos temas, arrancando con ‘Mi alma te recuerda’, ‘Con alma griega’, ‘Alegría de vida’, ‘Todo por amor’. Esta última es una canción de agradecimiento: estuve enfermo, pensé que ya no iba a cantar por el COVID, pero pude hacerlo y afortunadamente es un tema que ha gustado mucho en Sudamérica y México, un tema que llena de esperanza”, comenta.

​

​