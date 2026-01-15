IMSS firma escrituras de 3 terrenos para Centros de Educación y Cuidado Infantil en el oriente del Edomex

Beneficios para más de 30 mil niños

Los predios fueron donados por los gobiernos de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Chalco

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el Estado de México Oriente firmó las escrituras de tres terrenos donados por los gobiernos municipales de Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Chalco donde se construirán tres Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) que beneficiarán a más de 30 mil niñas y niños.

La donación de los predios es parte de un esfuerzo coordinado entre los gobiernos municipales y el IMSS para ampliar y consolidar la infraestructura social en beneficio de las familias mexiquenses.

La titular de IMSS Estado de México Oriente, doctora Josefina Estrada Martínez, resaltó el trabajo integral y transversal de los tres niveles de gobierno.

Detalló que los CECI tendrán una demanda potencial bien identificada: “En Nezahualcóyotl se beneficiarían un total de 8 mil 788 niños, en Tlalnepantla es una potencial necesidad de 15 mil 975 y en Chalco de 5 mil 692 niñas y niños”.

Con esta firma el IMSS avanza en el marco del Plan Integral para la zona Oriente del Estado de México al consolidar espacios seguros, dignos y adecuados para el desarrollo infantil, reafirmando su vocación social y compromiso con la atención a la población.

En la reunión donde se firmaron las escrituras, además de la doctora Estrada Martínez estuvieron los presidentes municipales de Tlalnepantla, Maestro Raciel Pérez Cruz; de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo; y de Chalco, Abigail Sánchez Martínez.

Como invitados especiales acudieron Armando Quintero Ramírez, Coordinador General del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, quien asistió en representación de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, Maestra Mónica Chávez Durán.

Armando Quintero calificó la firma de las escrituras como un acto histórico y aseguró que con estas acciones la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca cambiar el rostro social y económico de la región.

Por su parte, la titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México destacó que este esfuerzo refleja el trabajo y coordinación de todos los niveles de gobierno y resaltó que el servicio que otorgarán los CECI, permitirá a las mujeres madres de familia desarrollarse de manera personal y profesional, ya que sus hijas e hijos contarán con espacios con cuidados especializados.

En tanto, el alcalde de Tlalnepantla afirmó que se da un paso importante del Plan Integral para el Oriente del Estado de México en aras de avanzar en la atención de la población, al tiempo que reconoció el esfuerzo y coordinación de los gobiernos municipales, del IMSS y del Gobierno del Estado de México.

Por su parte, el presidente municipal de Nezahualcóyotl explicó que más que la firma de un documento, “realmente es la iniciativa de una Presidenta que es sensible de las necesidades de los hijas e hijos de las trabajadoras y trabajadores”, además reconoció al Seguro Social como una de las instituciones con mayor solidez y posibilidad de inversión en la región.

A su vez, la presidenta municipal de Chalco agradeció el apoyo para su demarcación y a todos los actores involucrados en la donación y escrituración para la construcción de un CECI que beneficiará de a su población, además, afirmó que su administración colaborará en los proyectos por venir.