Primera donación de 2026 en el Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio”

Del ISSSTE en Hidalgo

Pachuca de Soto, Hidalgo.- El Hospital General (HG) “Dra. Columba Rivera Osorio” en Pachuca, Hidalgo, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, registró la primera donación de tejido del 2026, gracias a la generosidad de una derechohabiente, cuya voluntad fue dar a otras personas una segunda oportunidad de vida.

El procedimiento se llevó a cabo el viernes 9 de enero, luego de realizar el protocolo institucional conocido como Código Vida, encabezado por la coordinadora de Donación de Órganos y Tejidos del hospital, Brenda Camila Falcón Ortiz, quien destacó la importancia de esta decisión.

“Siempre he creído que en algún momento de nuestra vida, todos somos potenciales receptores de un trasplante, pero solo una pequeña proporción de la población llegará a convertirse en donante. Donar no solo salva vidas, también fortalece el sentido de comunidad, empatía y responsabilidad social. Decidir ser donante es pensar en los demás, incluso en quienes no conocemos, y reconocer que nuestra generosidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, expresó Falcón Ortiz.

El Código Vida tiene como objetivo reconocer y visibilizar la donación de órganos como un acto solidario en beneficio de la salud pública, por lo que hizo un llamado a la población a registrarse como donadores de órganos voluntarios.

“Enfrentemos miedos, mitos y desinformación que, muchas veces, dificultan que se tome esta decisión solidaria en momentos complejos. Aún queda mucho por hacer en la construcción de una verdadera cultura de donación, en la que la información clara, honesta y basada en la realidad llegue tanto a las familias como a la sociedad en general”, subrayó.

Durante el año 2025, el ISSSTE en Hidalgo ayudó a mil personas gracias a 10 donaciones concretadas en este periodo, lo que refleja el impacto social y médico que tienen estas acciones.

“Participar en los procesos de donación de órganos tiene para mí un significado profundo. Cada vez que se concreta un proceso, siento un gran orgullo, porque sé que detrás de cada donación hay una persona que recibe una nueva oportunidad de vida, una esperanza real de seguir adelante”, dijo.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE reafirma el compromiso de impulsar acciones de información, concientización y difusión sobre la donación a fin de beneficiar a más personas, por lo que reitera la invitación a la población en general a registrarse para ser donantes voluntarios ante el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra) https://goo.su/ucv7l.