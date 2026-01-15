Pilgrim’s invertirá en el país mil 300 millones de dólares para 2026-2030, destaca CSP

Generará 20 mil empleos

Contribuye al Plan México y a la autosuficiencia alimentaria de México

El gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, informó que Pilgrim’s, empresa global en producción de alimentos, invertirá mil 300 millones de dólares (mdd) en el país entre 2026 y 2030 como parte del Plan México, con lo que se generarán más de 4 mil empleos directos y 16 mil indirectos en los estados de Veracruz, Yucatán, Campeche, Durango, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la inversión de mil 300 mdd de Pilgrim’s, demuestra que invertir en México es seguro, contribuye al Plan México y a la autosuficiencia alimentaria.

“Esta apuesta que está haciendo, porque es esencialmente para el mercado interno, es porque les ha ido bien y porque saben que invertir en México es seguro y les permite seguir avanzando. Evidentemente nosotros queremos garantizar la autosuficiencia alimentaria y la soberanía, que es un concepto más amplio, con estas empresas y también con la producción local, con la que hacen los pequeños productores a través de, no solamente producción de grano, sino también producción animal. Entonces son las dos partes, tanto la producción agropecuaria industrializada como los pequeños productores que queremos que también vivan bien de la producción que realizan. Entonces, claro que contribuye al Plan México y contribuye a la autosuficiencia alimentaria del país”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que Pilgrim’s es una empresa que tiene más de 38 años en el país y su inversión contribuye al objetivo de aumentar la autosuficiencia alimentaria, lo que significa que México dejará de importar el 35 por ciento del total de las importaciones de pollo.

Detalló que el Plan México avanza y con esta inversión el portafolio de inversiones ya alcanza los 293 mil mdd.

El presidente y director general de Pilgrim’s México, José de Jesús Muñoz Velasco, detalló que con esta inversión se incrementará en más de 373 mil toneladas su producción, para ello se expandirá la incubadora y la planta de alimentos, se construirán nuevas granjas de engorda y una nueva planta de procesamiento de aves, se reubicarán las granjas productoras y se modernizará la planta de proceso de aves incubadoras.

Se trata de un plan de inversión para los siguientes cinco años de mil 300 mdd de los que 200 mdd serán destinados a Durango y Coahuila; 150 mdd a Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo; y 950 mdd en Veracruz, Campeche y Yucatán.

Destacó que actualmente Pilgrim’s tiene 12 mil 600 colaboradores en México, genera 50 mil empleos indirectos a través de sus socios agricultores, de logística y de la cadena de proveedores que llevan alimento a 30 millones de mexicanos que consumen sus productos.

El CEO Global de Pilgrim’s Pride Corporation, Fabio Sandri, reafirmó su compromiso con México, por lo que aseguró que el crecimiento de Pilgrim’s se hace con responsabilidad y visión de largo plazo en beneficio de las familias mexicanas y de las comunidades donde tienen presencia.

Reforma electoral garantiza autonomía del INE

Al señalar que la reforma electoral aún no está lista, y que se presentará a principios de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la representación de las minorías, la reducción de gastos en comicios, incluidos partidos y mantener la autonomía del Instituto Nacional Electoral.

Se pronunció porque las plurinominales se elijan de manera diferente, que no sean las cúpulas las que decidan, sino la gente. El objetivo, sostuvo, es fortalecer el régimen de democracia participativa y rechazó señalamientos de autoritarismo.

“Para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, hay esa garantía”, sostuvo, al tiempo en que acotó que no se reunirá con los coordinadores de los partidos aliados. A estos últimos, dijo, los recibirá la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

En su conferencia de prensa, apuntó que busca que la reforma sea por consenso, que fortalezca la democracia y la fiscalización de los recursos. “Cómo se usan los recursos, quién los usa, cuándo se hacen las sanciones… temas que nos parecen relevantes”.

Afirmó que “no hay argumentos para decir que es un gobierno autoritario, eso se cae por su propio peso, y tampoco van a tener argumentos con la propuesta que vamos a enviar de que habrá autoritarismo, porque no estamos de acuerdo con ello”.

La mandataria subrayó que “todavía estamos trabajando (en la propuesta), contestando algunas preguntas que permitan hacer una reforma aceptable, que resuelva todos estos problemas que a la gente no le parecen”.

Cuestionó que la oposición, “incluso la derecha internacional ha querido decir que en México no hay democracia y hay un régimen autoritario. Falso de toda falsedad, hay democracia electoral, libertad absoluta, respeto a derechos humanos”.

Sostuvo que la reforma electoral no va a desaparecer “cosas que han funcionado en México, pero sí que fortalezca la democracia, la fiscalización de los recursos”.

Pero “todavía no tenemos la propuesta, y ya la calificaron… hay debate de que es una autoritaria y no la hemos presentado”.

Se pronunció por una reducción de los gastos en general, a los partidos, al INE, a los Oples.

“Las elecciones en México son de las más caras del mundo y consideramos que no tiene por qué ser así. También consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad, todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones”, dijo la presidenta. “Que esos recursos se utilicen en otras cosas”.

Sondearán fechas de posible visita del papa León XIV

Sobre las declaraciones del papa León XIV de su deseo de visitar a México, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a buscar al nuncio apostólico, Joseph Spiteri, para sondear sobre las fechas en que se podría concretar esta visita. México tiene un Estado laico, dijo la mandataria, pero eso no significa que no se reconozca que la gran mayoría del pueblo mexicano es católico.

Consideró muy interesante que se concretara esta visita a México. León XIV es un Papa que ha expresado sus posturas a favor de la pacificación del mundo y sobre la problemática de la migración, así como otros temas sobre los que coincidimos.

El Arzobispo Primado de México, el Cardenal Carlos Aguiar Retes hizo la invitación durante el encuentro que mantuvieron el pasado miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano, poco antes de la Audiencia General.

Según informó la Arquidiócesis Primada de México en un comunicado posterior, el Cardenal Aguiar Retes aprovechó la audiencia para reiterar la invitación al Papa, que le hizo pocos días después del cónclave, para viajar al país americano.