La fiebre por los boletos del Mundial 2026 no se detiene

Con más de más de 500 millones de solicitudes

FIFA reporta un récord con la tercera fase de la venta de entradas

La expectativa por la Copa del Mundo 2026 ha desatado una verdadera carrera global por conseguir entradas. Desde la primera fase de venta, iniciada el 11 de diciembre de 2025, la FIFA ha recibido cifras que superan cualquier pronóstico: más de 150 millones de solicitudes, un número 30 veces mayor a lo esperado y muy por encima de la disponibilidad real de boletos.

Con dos fases ya concluidas, la organización confirmó que 2 millones de boletos han sido vendidos, lo que representa la mitad del total previsto de 4 millones. Estas entradas se distribuyeron entre la venta general y la preventa exclusiva para clientes de VISA.

En la más reciente etapa, la FIFA reportó 500 mil solicitudes adicionales, consolidando un nuevo récord. Para esta ronda, se pondrán a disposición alrededor de 1 millón 754 mil tickets, que deberán repartirse entre aficionados de 212 países. La suerte será determinante: apenas se entregará un boleto por cada 287 peticiones recibidas a nivel mundial.

Los fanáticos deberán aguardar hasta el 5 de febrero para conocer si figuran entre los afortunados que podrán asistir a alguno de los partidos.

Como era previsible, la final y el partido inaugural encabezan la lista de los más solicitados. En la fase de grupos, México se convierte en protagonista con su esperado duelo frente a Corea del Sur en Guadalajara, uno de los choques que más interés ha despertado en la región.

Un ticket por cada 287 solicitudes

Con este panorama, la posibilidad de obtener un boleto se reduce a apenas 0.35%, es decir, un ticket por cada 287 solicitudes. Aun así, la ilusión se mantiene: la competencia es mundial y cada aficionado sabe que la suerte puede sonreírle en cualquier momento.

Las solicitudes revelan cuáles son los encuentros que concentran mayor expectativa:

-México vs Sudáfrica, partido inaugural el 11 de junio en la Ciudad de México.

-México vs Corea del Sur, el 18 de junio en Guadalajara.

-Colombia vs Portugal, el 27 de junio en Miami.

-Eliminatoria de dieciseisavos de final, el 2 de julio en Toronto, con posibles duelos de Portugal, Colombia, Inglaterra o Croacia.

-La gran final, programada para el 19 de julio en Nueva Jersey.

Aunque los encuentros más populares concentran la atención, los aficionados que no resulten favorecidos aún pueden encontrar opciones en partidos menos solicitados. Cada Mundial reescribe la historia del fútbol, y cualquier enfrentamiento puede convertirse en el recuerdo imborrable de una generación.

Dos árbitros mexicanos confirmados

México tendrá presencia arbitral de primer nivel en el Mundial 2026. La Federación Mexicana de Futbol confirmó a través de la Comisión de Árbitros que César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García Mendoza integrarán la delegación de silbantes mexicanos que impartirán justicia en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en territorio compartido entre México, Estados Unidos y Canadá a partir de junio próximo.

Esta designación, que había sido anticipada por el exárbitro internacional Eduardo Brizio en su participación en el programa Futbol Picante de ESPN, fue confirmada por fuentes cercanas a la Comisión de Árbitros de la FMF. Ambos colegiados participaron en el seminario de élite convocado por la FIFA en Río de Janeiro del 12 al 18 de enero del 2026, donde se sometieron a rigurosas evaluaciones de aptitud física, sesiones de entrenamiento práctico con jugadores locales, exámenes médicos y capacitación técnica y teórica de video.

César Ramos: Tercera participación mundialista

César Arturo Ramos Palazuelos, de 41 años originario de Sinaloa, vivirá su tercera experiencia en una Copa del Mundo. El reconocido árbitro central ya estuvo presente en Rusia 2018, donde dirigió tres partidos de importancia, y en Qatar 2022, edición en la que aumentó su participación a cuatro encuentros.

Su trayectoria ha consolidado a Ramos como el silbante mexicano más destacado de la actualidad. Con 21 años de experiencia acumulada, el colegiado debutó como profesional en 2003 en la Primera División A mexicana y en 2011 ascendió a la Primera División, donde se ha mantenido como una referencia constantemente.

Entre los logros más relevantes de Ramos se encuentra su participación en la semifinal de Qatar 2022 entre Francia y Marruecos, partido que Francia ganó 2-0 y que representó un encuentro de la máxima exigencia internacional. Además de sus participaciones mundialistas, ha arbitrado en Mundiales de Clubes (2017), Copas Asiáticas (2019) y en competiciones de Juegos Centroamericanos y Juegos Olímpicos, consolidándose como un juez con experiencia genuina en competencias de élite.

Katia Itzel García: Historia en femenino

Katia Itzel García Mendoza, de 33 años, se proyecta como un hito histórico para el arbitraje mexicano y femenino en el futbol mundial. De confirmarse su participación, se convertiría en la primera árbitra mexicana en arbitrar como silbante central un partido de una Copa del Mundo varonil.

La trayectoria de García ha demostrado constantemente su capacidad técnica y profesionalismo. Su consagración arbitral ha abarcado una participación significativa en torneos de Concacaf y FIFA, particularmente en competiciones femeniles como los campeonatos Sub-17 y Sub-20. Un hito importante en su carrera fue su debut en la Liga MX en marzo de 2025, cuando dirigió el encuentro entre Pachuca y Querétaro, convirtiéndose en apenas la segunda mujer en dirigir un partido de futbol varonil en la Primera División mexicana desde que Virginia Tovar lo hiciera en 2004.

La designación de García no es casual. Tanto ella como Ramos fueron nominados como mejores árbitro y árbitra del mundo en 2025 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), reconocimiento que evidencia su nivel y proyección internacional.

Proceso de selección y contexto

La FIFA implementa un riguroso sistema de evaluación progresiva para definir a los árbitros mundialistas. Los candidatos deben cumplir con exigentes estándares físicos y técnicos a lo largo de varios años, participar en seminarios internacionales, concentraciones regionales y arbitrar partidos de alta exigencia.

A pesar de que México es país anfitrión del torneo, la FIFA mantiene criterios transparentes: la condición de sede no garantiza designaciones de árbitros locales, aunque sí facilita logística y participación en procesos previos como pruebas VAR y torneos preparatorios. Análisis de especialistas sugieren que el número limitado de árbitros mexicanos seleccionados (dos como centrales) responde a la mayor influencia de Estados Unidos en la estructura arbitral de CONCACAF, que fue favorecido con tres árbitros centrales.

Descartados y competencia

La selección dejó fuera a Marco Antonio «Gato» Ortiz, quien a pesar de ser uno de los silbantes con mayor proyección en la Liga MX y presencia frecuente en fases finales del futbol mexicano, no fue considerado por la comisión arbitral de FIFA. Otros árbitros que quedaron excluidos fueron Adonaí Escobedo y Fernando «Curro» Hernández.

Los números exactos de partidos que dirigirán Ramos y García, así como su rol específico dentro del torneo, se definirán después del sorteo oficial del Mundial 2026, que se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington, D.C.. Este sorteo determinará los grupos y, consecuentemente, las asignaciones arbitrales específicas.

Importancia para el arbitraje mexicano

La confirmación de ambos árbitros subraya el compromiso de la Comisión de Árbitros y la Federación Mexicana de Futbol por impulsar la capacitación y la excelencia en el arbitraje nacional. La participación de García, en particular, representa un avance significativo en la inclusión de mujeres en espacios de arbitraje de élite, un ámbito que históricamente ha sido dominado por hombres.

México se perfila así no solo como país anfitrión de la Copa del Mundo 2026 con una Selección Mexicana en el terreno de juego, sino también con representación en el arbitraje de alto nivel, con dos colegiados consolidados que llevarán la experiencia y profesionalismo del futbol mexicano a una de las competiciones más importantes del planeta.