Trump amenaza con usar al ejército ante las protestas contra el ICE en Minesota

Invocaría la Ley de Insurrección

El Departamento de Seguridad Nacional ha realizado más de 2 mil arrestos en el estado desde diciembre

El presidente Donald Trump amenazó con invocar la Ley de Insurrección y desplegar tropas para sofocar las persistentes protestas contra los agentes federales enviados a Mineápolis para hacer cumplir la masiva ofensiva migratoria de su administración.

La amenaza del presidente se produce un día después de que un agente federal de inmigración disparara e hiriera a un hombre de Mineápolis que lo había atacado con una pala y un palo de escoba. Ese tiroteo avivó aún más el miedo y la ira que se extendían por la ciudad de Minesota desde que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) disparó mortalmente a Renee Good en la cabeza.

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la raramente utilizada ley federal para desplegar el ejército estadunidense o federalizar la Guardia Nacional para la aplicación de la ley a nivel nacional, a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales.

«Si los políticos corruptos de Minesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, que muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado», dijo Trump en una publicación en las redes sociales.

La ley de insurrección de 1807 es una legislación poco utilizada que permite al presidente utilizar tropas militares o federalizar tropas de la Guardia Nacional para reprimir protestas incontrolables u otras situaciones de disturbios civiles en los estados.

De hecho, los presidentes han invocado la Ley de Insurrección más de dos docenas de veces, la más reciente en 1992 por el presidente George H. W. Bush para poner fin a los disturbios en Los Ángeles. En esa ocasión, las autoridades locales solicitaron la asistencia.

El Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado más de 2 mil arrestos en el estado desde principios de diciembre y promete no ceder. ICE es una agencia del DHS.

Protestas, gases lacrimógenos y otro tiroteo

En Mineápolis, el humo inundó las calles el miércoles por la noche cerca del lugar del último tiroteo, mientras agentes federales con máscaras de gas y cascos disparaban gas lacrimógeno contra una pequeña multitud. Los manifestantes respondieron lanzando piedras y fuegos artificiales.

El jefe de policía Brian O’Hara dijo durante una conferencia de prensa que la reunión era una asamblea ilegal y que «la gente debe irse».

La situación se calmó más tarde y a primeras horas del jueves sólo quedaban en el lugar unos pocos manifestantes y agentes del orden.

Las manifestaciones se han vuelto comunes en las calles de Mineápolis desde que el agente de ICE disparó fatalmente a Good, de 37 años, el 7 de enero. Los agentes han sacado a la gente de sus autos y casas, y se han enfrentado a transeúntes enojados que exigen que los oficiales recojan sus cosas y se vayan.

“Esta es una situación imposible en la que se encuentra nuestra ciudad actualmente y, al mismo tiempo, estamos tratando de encontrar una manera de avanzar para mantener a la gente segura, proteger a nuestros vecinos y mantener el orden”, dijo Frey, el alcalde.

Frey dijo que la fuerza federal, cinco veces más grande que la fuerza policial de 600 oficiales de la ciudad, ha «invadido» Mineápolis, asustando y enojando a los residentes.

El tiroteo siguió a una persecución

En un comunicado que describe los hechos que llevaron al tiroteo del miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que agentes federales detuvieron a un conductor venezolano que se encontraba en Estados Unidos sin permiso de residencia. El conductor huyó y se estrelló contra un vehículo estacionado antes de darse a la fuga a pie, indicó el Departamento de Seguridad Nacional.

Después de que los oficiales llegaron a la persona, otras dos personas llegaron desde un apartamento cercano y los tres comenzaron a atacar al oficial, según el DHS.

“Temiendo por su vida y seguridad mientras estaba siendo emboscado por tres individuos, el oficial disparó un tiro defensivo para defender su vida”, dijo el DHS.

Las dos personas que salieron del apartamento están detenidas, añadió.

O’Hara dijo que el hombre que recibió el disparo estaba en el hospital con una lesión que no ponía en peligro su vida.

El tiroteo tuvo lugar a unos 7.2 kilómetros al norte de donde Good fue asesinada. El relato de O’Hara sobre lo sucedido coincidió en gran medida con el del Departamento de Seguridad Nacional.

Durante un discurso antes del último tiroteo, Walz describió a Minesota como un estado de caos y dijo que lo que está sucediendo en el estado «desafía la creencia».

“Seamos muy claros: esto dejó de ser un asunto de control migratorio hace mucho tiempo”, dijo. “En cambio, es una campaña de brutalidad organizada contra la gente de Minesota por parte de nuestro propio gobierno federal”.