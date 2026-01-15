Presenta Clara Brugada informe de seguridad 2025: año con menor incidencia delictiva desde 2012Cd. de México jueves 15, Ene 2026
- 2025 se cumplimentó el mayor número de órdenes de aprehensión en la historia de la CDMX
“Este es el resultado de una política integral que combina prevención, investigación, proximidad policial y atención a las causas”, afirmó la mandataria. Informó que la ciudad pasó de 131 delitos de alto impacto diarios en 2012 a solo 57 al cierre de 2025.
- Incidencia Delictiva y Género
– Homicidio Doloso: Disminuyó 46% respecto a 2019 y 9% frente a 2024. La tasa es de 8.7 por cada 100 mil habitantes (la media nacional es de 16.4). Hubo 43 días sin homicidios en el año.
– Feminicidio: Reducción del 35.3% respecto a 2024. De los 44 casos registrados en 2025, 42 ya han sido judicializados.
– Robo de Vehículo: Cayó 78% desde 2019 y 32% respecto al año anterior.
– Robo a Transeúnte: Disminución del 58% desde 2019.
- Fortalecimiento Policial y Operatividad Durante 2025, el salario policial alcanzó los 20 mil 372 pesos mensuales(un aumento acumulado del 80% en la administración). Se construyó el Hospital de la Policía y se adquirieron 3,500 patrullas y 30 mil nuevas videocámaras, sumando un total de 115 mil cámaras en la capital. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó 8,218 detenciones de alto impacto y aseguró:
– 863 kg de marihuana, 159 kg de cocaína y 87 kg de metanfetamina.
– 1,186 armas de fuego y más de 18 mil toneladas de autopartes.
– Captura de 48 objetivos prioritarios, incluyendo a «El Valente» y «El 10», presuntos líderes de la Unión Tepito.
III. Justicia y Procuración Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), informó un incremento del 15% en judicializaciones. En 2025 se detuvo a 5,030 probables responsables de delitos de alto impacto y 9 de cada 10 sentencias fueron condenatorias.
- Programas Sociales y Prevención
– Salud Mental: El programa «Vida Plena, Corazón Contento» atendió a 711 mil jóvenes en 802 secundarias y 323 planteles de nivel medio superior.
– Desarme Voluntario: Se destruyeron 1,274 armas en las 16 alcaldías.
– Territorios de Paz: Intervención en 23 territorios con 656 acciones comunitarias.
– Casa por Casa: 48 jornadas en 60 colonias, atendiendo a más de un millón de personas.
Finalmente, la Jefa de Gobierno adelantó que para 2026 la prioridad será el combate a la extorsión y el reforzamiento de la seguridad de cara al Mundial de Fútbol. «No vamos a bajar la guardia; entramos a 2026 como la ciudad más segura para recibir al mundo», concluyó.