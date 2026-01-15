Inauguran Exhibición Turística Artesanal del Estado de México en Odisea México

Operará como una “extensión” de Punto

En representación de la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, la directora general de Profesionalización y Competitividad Turística, Mariana del Carmen Díaz y Maxil, encabezó el corte de listón inaugural de la Exhibición Turística Artesanal del Estado de México en Odisea México.

El espacio que hoy se inaugura es una “extensión” de Punto México, ubicado en la Secretaría de Turismo: un espacio institucional dedicado a la promoción de la oferta turística, cultural y artesanal de las entidades federativas, mediante exposiciones mensuales y actividades de difusión dirigidas tanto al público nacional como internacional.

Acompañada del CEO de Odisea México, Alejandro Nasta, y el director general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías, Agustín Herrera Pérez, Mariana Díaz y Maxil destacó la importancia de impulsar nuevos espacios de comercialización y visibilidad para las y los artesanos del país.

“Hoy no sólo nos enamoramos por la comida o nuestros destinos, sino también por las artesanías que se llevan a cabo en las manos de todas las artesanas y artesanos. Al Estado de México le agradecemos seguir apuntalando desde cada una de las trincheras; el trabajo intersectorial es importantísimo, y sin duda el gran honor que tenemos como funcionarios públicos es seguir haciendo práctica pública que sume y transforme la vida de los mexicanos y mexicanas.”, afirmó.

Refirió que Odisea México es un proyecto cultural y turístico que fusiona la identidad nacional con la fuerza de la innovación, y que se consolida como una nueva ventana estratégica para la difusión del talento artesanal mexicano ante visitantes nacionales e internacionales.

Añadió que, en sintonía con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es fundamental que turistas y visitantes vivan experiencias auténticas que los conviertan en promotores del país, y que el turismo continúe siendo un motor de Prosperidad Compartida. “México está de moda y las artesanías forman parte esencial de esa grandeza”, subrayó.

En su oportunidad, el director general del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías, Agustín Herrera Pérez, señaló que para la entidad es un honor acompañar y promover el trabajo de sus maestras y maestros artesanos, y reconoció el valor de sumar esfuerzos institucionales con impacto directo en el desarrollo digno del sector.

“Para el Estado de México es un honor promover, difundir y acompañar a nuestras artesanas, así como a las maestras y maestros artesanos de la entidad. Este es el tercer año que iniciamos con renovado entusiasmo para seguir impulsando su trabajo; un periodo en el que hemos alcanzado los estándares más altos en ventas, capacitación, eventos y gestión en general, en los 56 años de existencia de este instituto”, expresó.

En su oportunidad, el CEO de Odisea México, Alejandro Nasta, celebró la alianza con el Estado de México y la Sectur federal, y destacó que este espacio recibirá a cientos de miles de visitantes en 2026, en su mayoría extranjeros interesados en conocer la cultura, la creatividad y la identidad mexicana.

“Nos llena de orgullo iniciar este proyecto con el Estado de México. Queremos que Odisea México sea una plataforma permanente para mostrar al mundo nuestras artesanías, nuestro diseño y nuestro talento. Mes con mes recibiremos a diferentes estados del país, y esperamos que esta experiencia sea enriquecedora para todas y todos”, expresó.

Este espacio permanecerá abierto en Odisea México, ubicada en Plaza Carso, en un horario de 10:00 a 17:00 horas hasta el 30 de enero, donde visitantes nacionales y extranjeros podrán apreciar y adquirir piezas originales del Estado de México. Además, mes con mes se presentarán exposiciones de distintas entidades del país, lo que permitirá a los visitantes conocer, sin intermediarios, el amplio mosaico artesanal que conforma la riqueza cultural de México.