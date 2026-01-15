La Ciudad de México está lista para el Mundial 2026

Comité supervisa y expone avances de los preparativos

Con 850 obras del gobierno central y mil 50 al contemplar las alcaldías

A 148 días del arranque de la máxima justa futbolera, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la reunión del Tercer Comité de la Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026 para reforzar la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a los preparativos; ahí aseguró que la capital del país se encuentra lista y preparada para el gran torneo.

En el encuentro, celebrado en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca), participaron 45 funcionarios de los Gobierno federal y capitalino, así como del sector privado, ante quienes Brugada Molina destacó la planeación, responsabilidad y visión de futuro para recibir a ciudadanos del Orbe “Se está garantizando un Mundial más seguro; un Mundial que cumple con todas las expectativas que tienen los aficionados nacionales e internacionales, pero que cumple con lo vital: con protección civil, con seguridad, con garantizar que este lugar pueda ser un gran, gran escenario”, expresó la mandataria capitalina.

La entidad está lista para recibir la contienda futbolística como la primera del mundo en museos, el tercer lugar global en gastronomía y el mejor destino del continente para la diversidad sexual; además de consolidarse como la capital de la inversión y la ciudad más conectada, con más de mil 200 vuelos al día. Precisó que son 850 obras públicas las que lleva a cabo el Gobierno capitalino, y que llegarán a mil 50 sumando las intervenciones que se realizan en 200 canchas por parte de las alcaldías.

Refirió que las “obras de última milla” —que son las que se localizan en el entorno del Estadio Ciudad de México— contemplan la mejora en los servicios de colonias aledañas, acceso al espacio público, colectores de agua, rehabilitación de ocho pozos de agua potable, infraestructura verde, intervención del puente peatonal de Huipulco y puentes vehiculares y la implementación del Jardín de Lluvia Santa Úrsula; además de consolidar la regeneración urbana y la rehabilitación de barrios y colonias.

Brugada Molina subrayó que el Mundial en la Ciudad se realiza bajo el lema “juego limpio y sociedad justa”, a fin de garantizar un torneo con todos los derechos y donde sean recibidas todas las culturas y naciones “Queremos vivir un Mundial sin homofobia, sin racismo, ni clasismo, ni xenofobia; sin machismo, sin discriminación; en una ciudad feminista, cosmopolita, vibrante, fraterna, para divertirnos y también para gozar”, afirmó.

En movilidad destacó la entrega de la Nueva Línea 1 del Metro; la ruta El Chapulín del trolebús, de Chapultepec a Universidad; el Tren “El Ajolote”, de Taxqueña a Xochimilco; la “La Ruta de los Animales Silvestres”, en Los Pedregales; “La Ruta de las Heroínas Indígenas”; el Centrobús y la ruta del Metrobús “Quetzalcóatl”, del aeropuerto al centro de la capital; la modernización de tres Centros de Transferencia Modal. Además de la transformación de Calzada de Tlalpan con la ciclovía “La Gran Tenochtitlan” y el Parque Elevado.

En seguridad, destacó la instalación de 30 mil nuevas cámaras de videovigilancia, la adquisición de 3 mil 500 nuevas patrullas, 334 kilómetros de Caminos Seguros y 185 mil nuevas luminarias, así como la reducción del 58 por ciento en delitos de alto impacto de 2019 a 2024 y del 13 por ciento durante 2025.

Para compartir con la ciudadanía esta euforia mundialista, dijo que se realizará la Clase de Fútbol más Grande del mundo y la Ola Chilanga más Grande del planeta0, ambos con miras a romper récords Guinness; llevar 50 festivales futboleros a toda la capital, con el Zócalo como sede principal, para transmitir los partidos y promover actividades para las infancias y la convivencia social.

La secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto Guerrero, subrayó que la organización del Mundial es resultado de la visión y el liderazgo de la jefa de Gobierno, quien ha convocado a todos los sectores a trabajar como un sólo equipo para que la capital vuelva a hacer historia como sede inaugural.

Por su parte, la titular de Turismo del Gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que si bien la Ciudad de México será la sede inaugural, las y los visitantes se van a enamorar de «este bello país», por lo que, por instrucciones de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, buscan llevar el Mundial a todos las entidades y dar a conocer esos «32 rincones».

El director de FIFA México, Jürgen Mainka, destacó el liderazgo de la Jefa de Gobierno y la visión que ha imprimido a la organización del Mundial 2026. Destacó que, bajo su conducción, la Ciudad de México ha logrado que la Copa del Mundo se conciba como un proyecto de transformación urbana y social, que trasciende lo deportivo y se traduce en bienestar, inclusión y desarrollo para la capital del país.

Félix Aguirre, director general adjunto del Estadio Banorte, destacó que la renovación del inmueble es un ejemplo del trabajo coordinado que ha promovido la jefa de Gobierno entre la ciudad, la FIFA y el Gobierno federal.