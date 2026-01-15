Egresada de la UAEMéx es reconocida por labor en transparencia y anticorrupción

Con el proyecto “Guardianes del Futuro: modelo comunitario otomí para la transparencia y la mejora continua”, Nallely Rodríguez Bruno recibió el Premio Anual Anticorrupción del Estado de México y Municipios

Toluca, Méx.- Por su destacada labor comunitaria orientada a fortalecer la participación ciudadana de infancias, juventudes y mujeres otomíes, Nallely Rodríguez Bruno, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), fue distinguida con el Premio Anual Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en su segunda edición 2025.

La universitaria fue reconocida, en la categoría “Sectores empresarial o social”, por el proyecto “Guardianes del Futuro: modelo comunitario otomí para la transparencia y la mejora continua”, durante la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el pasado mes de diciembre.

Licenciada en Administración y Maestra en Administración de Sistemas de Calidad por la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Rodríguez Bruno explicó que, a partir de información académica y una adecuada gestión de procesos, “Guardianes del Futuro” se consolidó como una red comunitaria en el municipio de Temoaya, en la que sus integrantes participan como personas alertadoras y detectoras de posibles irregularidades, permitiendo prevenir y vigilar actos de corrupción desde el territorio.

Este ejercicio de monitoreo ciudadano, señaló, ha facilitado la presentación de denuncias ante las instancias públicas correspondientes, lo que abre la posibilidad de replicar el modelo en otros municipios del Estado de México.

“Podemos ser nuestras y nuestros propios guardianes comunitarios porque estamos cerca de los bosques, de nuestra tierra y de lo que debemos cuidar. Además de actuar como personas defensoras, podemos ser un puente para que las instituciones, a través de nosotros, prevengan estos actos de corrupción tanto en Temoaya como en el Estado de México”, enfatizó.

Orgullosamente otomí y con 33 años de edad, Rodríguez Bruno subrayó que el papel de los pueblos originarios es fundamental para el desarrollo integral de las sociedades, y destacó que el reconocimiento al trabajo de las mujeres indígenas continúa siendo una tarea pendiente.

En ese sentido, afirmó que este galardón representa una oportunidad para visibilizar y garantizar la participación de las mujeres indígenas en todos los ámbitos sociales.

Asimismo, destacó que la UAEMéx ha sido un pilar en su formación profesional, al brindarle las herramientas y conocimientos necesarios para incidir positivamente en sus comunidades.

Cabe destacar que Nallely Rodríguez Bruno es fundadora y presidenta de la Asociación Civil “Desde la montaña”, además de defensora de los bosques y de los pueblos originarios. Por esta labor, también fue distinguida en 2025 con el Reconocimiento a Defensoras y Defensores Ambientales del Estado de México, en la categoría “Mujer Indígena Defensora Ambiental”.