Juventud UAEMéx destaca por su compromiso social en Toluca

Toluca, Méx.- Siete integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) fueron distinguidos con el Premio Municipal de la Juventud 2025, reconocimiento que exalta el talento, liderazgo y contribución social de las juventudes toluqueñas.

Durante la conferencia de prensa “La Toluqueña”, encabezada por el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, se presentaron a las y los 10 ganadores de este galardón. De ellos, siete pertenecen a la comunidad verde y oro, a quienes se reconoció su determinación, esfuerzo, constancia y dedicación, cualidades que impulsan el desarrollo personal, juvenil y comunitario.

En representación de las y los premiados, Karen Alondra Guerrero Borboa, estudiante del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de la Escuela Preparatoria de la UAEMéx, afirmó que el reconocimiento implica un compromiso para continuar trabajando por metas personales y cambios positivos en la sociedad.

“Veo a jóvenes que tenemos voz y valor. Fortalecer el desarrollo integral de las juventudes toluqueñas es una responsabilidad que ahora tenemos y que debemos impulsar con acciones y sueños cumplidos”, expresó ante la diputada local y presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte del Congreso del Estado de México, Alejandra Figueroa Adame.

El Premio Municipal de la Juventud 2025 tiene como finalidad visibilizar el talento juvenil y motivar a más jóvenes a perseguir sus metas. En esta edición se otorgó en cuatro categorías: Trayectoria Académica, Democracia y Cultura Política, Labor Social y Ambiental e Influencia Social Positiva.

Las personas acreedoras al Premio Municipal de la Juventud 2025 integrantes de la comunidad de la UAEMéx son: en la categoría Democracia y Cultura Política, Ángel Abishai Gómez Tagle Rojas, de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y Gabriel Antonio Reyes García, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En Labor Social y Ambiental, Issac López Martínez, del Plantel “Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, y Victoria González Herrera, de la Facultad de Antropología.

En Trayectoria Académica, Alexis Josué Sánchez Lara, de la Facultad de Ciencias, y Karen Alondra Guerrero Borboa, del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay K.” de la Escuela Preparatoria.

En tanto, en Influencia Social Positiva, el ganador fue Christopher Santos Mancilla, del Instituto Técnico, Administrativo y Humanístico de Toluca, incorporado a la UAEMéx.