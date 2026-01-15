“Más vale una democracia cara que una dictadura gratis”: Alito Moreno

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Por donde quiera que el presidente del PRI, Alejandro Alito Moreno, le entre al tema de la preservación del Estado democrático en México, su conclusión siempre será la misma:

“La única forma de conservarlo es que la oposición (PAN, PRI y MC) vayamos en bloque -alianza o coalición– a los procesos de 2027 y 2030”, afirma.

De naturaleza tropical, su apasionado gen de político campechano lo domina al presentar argumentos y gráficas electorales con las que demuestra al más neófito o desapegado a los procesos electorales, que la tragedia que vive hoy México bajo el dominio amañado, gandalla de Morena, podría haberse evitado en el proceso federal de junio de 2024.

La suma de votos hacia estos tres partidos, dice, indica que una alianza PAN, PRI y MC era entonces el camino para evitar que Morena, PT y Verde hubieran logrado tener mayoría simple en Senado y Cámara de Diputados que luego lograron convertir en constitucional con la compra y amenazas a tres senadores de PAN y PRD, y con una sobrerrepresentación inconstitucional regalada por el Tribunal Electoral que los hizo alcanzar el 74% de las curules con apenas el 56% de la votación ciudadana.

Hoy, adelanta, la oposición enfrenta la misma circunstancia al pretender PAN y MC ir sin alianzas a las elecciones de 2027, cuando todo indica que deben sumarse al PRI para hacer un gran bloque opositor e impedir que Morena, PT y Verde -junto al régimen de la 4T- continúen destrozando a México.

En estos días, señala, el reto es evitar la aprobación de la reforma electoral con la cual el gobierno de Claudia Sheinbaum y sus aliados de la 4T, Andrés Manuel López Obrador, entre ellos, logren aplicar un recorte de 2 terceras partes a las prerrogativas de partidos políticos, eliminar “pluris” en Senado y Cámara de Diputados y desaparecer al INE para crear un Consejo Electoral como el de los años 70-80 a fin de que los comicios se organicen y sancionen desde la Secretaría de Gobernación.

“Todo bajo el muy popular argumento de que hay que abaratar los procesos electorales cuando los mexicanos deberían entender que es mejor tener una democracia cara que una dictadura gratis”.

Moreno enumera los pasos seguidos por el régimen chavista en Venezuela con los cuales se anuló la libertad y llevó a la miseria y al sometimiento a aquel país, para concluir que en México ya sólo falta aprobar la reforma electoral para alcanzar todo lo que aplicó el chavismo allá.

Concluye al indicar: “Una vez que todo esto pase, que yendo por separado al proceso de 2027 quedemos todos fraccionados y Morena como el gran ganador, a mi sólo me quedará decirles: ¡SE LOS DIJE!”, indica.

Miscelánea informativa

En contrapartida, la presidenta Claudia Sheinbaum salió ayer en su mañanera a defender su proyecto de reforma electoral y arremetió contra quienes, como Alito Moreno, afirman que estamos ya en una tiranía:

“Nadie podrá decir que vamos al autoritarismo”

En esta defensa salió, además, Adán Augusto López, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado quien afirmó que esta reforma consolidará la democracia participativa.

Adelantó que todo está previsto para que en 3 semanas, es decir al inicio del período legislativo de febrero-abril quede aprobada esta iniciativa.

Este proceso se da en medio del inicio de la revisión del T-MEC del que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirma ya está en marcha y debe concluir el 1 de julio.

Salinas Pliego se atrinchera en EU

Quien ha optado por dar una batalla desde todos los frentes es el empresario Ricardo Salinas Pliego y para ello no sólo acudió a interponer una denuncia contra el gobierno de Claudia Sheinbaum ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, no sólo por acoso “fiscal, judicial y administrativo” sino por “persecución política”.

Salinas Pliego, quien ha abierto ya una campaña anticipada por la presidencia de México en 2030, aceptó ser un abierto opositor al régimen de la 4T que busca hoy silenciarlo y frustrar “su participación en el debate público”.

Con reconocido derecho de picaporte a la oficina oval de la Casa Blanca y cercanía personal con el presidente Donald Trump, el empresario aprovechó su estancia en Washington para reunirse con varios altos funcionarios de su amigo el mandatario.

Entre otros lo hizo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quien explicó, dijo, “el peso de sus empresas en la infraestructura económica de México”.

Habla, por supuesto, de Banco Azteca, la compañía de cable y telefonía Totalplay, la marca de motos Italika y la amplia red de tiendas Elektra.

Habló de que su conglomerado procesa gran parte de los miles de millones de dólares de remesas enviadas por los migrantes desde Estados Unidos a México.

El encuentro con Bessent sirvió para que Salinas Pliego le diera su visión sobre la realidad y “el panorama económico de México y para expresarle su preocupación por el rumbo económico actual de México, al tiempo que le advirtió existe una total y muy grave falta de certidumbre y de condiciones necesarias para fomentar la inversión productiva y el crecimiento sostenido”, indicó Salinas Pliego en un comunicado a medios estadounidenses.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa