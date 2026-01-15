El jugoso negocio de los seguros

DE FRENTE DE PERFIL RAMÓN ZURITA SAHAGÚN

Si hay un negocio que garantiza jugosas ganancias es el de las aseguradoras, que constantemente incrementan sus ganancias.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, hay 115 empresas dedicadas a este exitoso negocio en la República Mexicana.

En las semanas recientes se ha desatado una polémica por el sustancioso incremento en las cuotas que pagan los beneficiarios de los seguros.

Hay seguros médicos, de vehículos, de inmuebles, de vida, aunque las empresas los catalogan en tres rubros: seguros de vida, de daños y de salud.

De ahí se derivan otros más específicos dentro los que se encuentran los de viajes, responsabilidad civil y hogar, entre otros.

En la vida moderna hay que contar con alguno de ellos o hasta varios, lo que significa un desembolso significativo anualmente para la población.

El uso de seguros creció enormemente en las décadas recientes, al volverse obligatorio el seguro de vehículos y la necesidad de una mejor cobertura médica, ante la dejadez del sistema de salud público, por la falta de camas en hospitales del sector público y la carencia de medicamentos.

Ha sido tan escandaloso el incremento en el precio de los seguros que el senador Waldo Fernández presentó una iniciativa para regular los seguros de gastos médicos de los adultos mayores, ya que, de los 13 millones de beneficiarios de los seguros médicos, solamente poco más de 800 mil pertenecen al sector de adultos mayores.

Y es que conforme avanza la edad, los seguros elevan sus costos, provocando que quienes pertenecen a ese sector, simplemente no puedan cubrir sus costos.

La situación de los seguros de todo tipo se ha disparado en este año, precisamente por reformas fiscales y aumento de los servicios médicos.

En dicha reforma fiscal se considera que las aseguradoras no puedan acreditar el IVA en reparaciones y siniestros, lo que repercute directamente en el precio de los seguros que va directo a los asegurados.

Los sectores más afectados son los seguros de vida y de automóviles, los que representan el 61 por ciento de las pólizas en general.

Otro rubro sumamente afectado es el de los servicios médicos, cuya cobertura aumentó en casi un 25 por ciento, lo que los deja sin acceso para muchos que antes disfrutaban de las coberturas.

Es tan escandaloso el incremento que la propia Cámara de Diputados cuenta con una iniciativa presentada por el diputado Jericó Abramo para detener los cobros excesivos para personas mayores de 60 años y crear un fondo de ahorro desde que se contrata la póliza, con el objetivo de que los usuarios puedan soportar incrementos por edad o siniestralidad.

Pero como los diputados no tienen prisa para esas cosas, pospusieron la aprobación para el mes de febrero, ya cuando la mayoría de los usuarios de seguros ya hayan pagado o se declaren insolventes para hacerlo.

**********

Mientras el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, analiza su futuro, los vecinos de esa alcaldía demandan su intervención ante la impunidad de algunos personajes (no se sabe si cuentan con su autorización) se pasan los reglamentos por el arco del triunfo. En Avenida Palmas 880, en pleno corazón de las Lomas de Chapultepec, instalan un antro clandestino, el que, curiosamente, las autoridades no ven. Los vecinos demandan su intervención para frenar el funcionamiento del mismo

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com