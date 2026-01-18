IMSS construye Hospital en Morelia: 260 camas y 54 especialidades médicas

Plan Michoacán

Toma de protesta del Comité Ciudadano para la edificación de este nosocomio ubicado en Villas del Pedregal

En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el gobierno del estado llevaron a cabo la toma de protesta del Comité Ciudadano y Testimonio Social para la construcción del Hospital General Regional (HGR) Villas del Pedregal, Morelia, obra estratégica que contará con 260 camas censables y servicios de alta especialidad para fortalecer la atención médica en la región.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezaron el acto en el que también se realizó la firma del acta de integración del comité y destacaron que la participación ciudadana garantiza transparencia y corresponsabilidad en el desarrollo de este hospital que atenderá a miles de derechohabientes de Morelia y municipios aledaños.

En su mensaje, Zoé Robledo señaló que esta obra forma parte de las 41 acciones del IMSS dentro del Plan Michoacán, que incluyen el fortalecimiento de hospitales rurales, la rehabilitación de unidades médicas en Irapuato y Lázaro Cárdenas, la construcción del hospital de Zitácuaro, nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) y la transformación del Centro de Seguridad Social (CSS) de Morelia donde se integre la cultura, deporte, educación y acceso a servicios comunitarios.

Respecto a la construcción del nuevo hospital, detalló que contará con 260 camas censables, nueve quirófanos y 54 especialidades médicas, que incluye: Cardiología, Oncología, Nefrología, Ginecología, Cirugía Pediátrica, Neumología y Traumatología.

Estará equipado con tecnología de alta especialidad como tomógrafo, resonador magnético, mastógrafo, medicina nuclear, Radioterapia, Hemodinamia y Unidades de Cuidados Intensivos para adultos, pediátricos y neonatales, lo que permitirá resolver la mayoría de los padecimientos sin necesidad de traslados fuera del estado.

Zoé Robledo destacó la entrega de 270 plazas definitivas de personal de salud y la instalación de un Comité Ciudadano de Seguimiento, que permitirá vigilar el avance de la obra con transparencia y participación

social directa, hecho que consolida un modelo de obra pública abierta, incluyente y con rendición de cuentas.

A su vez, Dulce Fernanda Martínez Alonso, encargada del Centro Comunitario de Villas del Pedregal e Integrante del Comité Ciudadano, apuntó que para los vecinos que forman parte del fraccionamiento más grande de América Latina, es un día de fiesta pues hacía falta un centro médico de especialidades para la atención de la salud.

Asimismo, reconoció el trabajo de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras, quienes con su trabajo brindan una atención cercana a la gente y otorgan servicios de calidad. Agregó que se donarán tres hectáreas de terreno para que se contemple la construcción de un comedor que sirva a niñas y niños de ese municipio.

Por su parte, el diputado federal por el Distrito VIII Morelia Poniente, Ernesto Núñez Aguilar, agradeció por las obras que ha realizado en Morelia la Presidenta de México, “seguramente también está de fiesta toda la gente de esta zona porque la salud es un tema fundamental, que exige la población en las colonias y en los recorridos”.

El nuevo hospital Villas del Pedregal se edificará sobre un terreno de 60 mil 457 metros cuadrados, con una superficie de construcción de 50 mil metros cuadrados distribuidos en sótanos, planta baja y tres niveles.

Entre sus principales servicios tendrá 51 consultorios de consulta externa de especialidades, áreas de diagnóstico como laboratorio clínico, centro de colecta e imagenología con Rayos X, Tomografía, Resonancia Magnética, Ultrasonido y Mastografía; auxiliares de tratamiento como Tococirugía, salas de expulsión, quirófanos generales y servicios de medicina nuclear, radioterapia y hemodinamia.

El hospital dispondrá de áreas de hospitalización distribuidas en 92 camas de medicina interna, 86 de cirugía general, 52 de ginecología y 30 de pediatría, además de Unidades de Cuidados Intensivos para adultos, coronarios, pediátricos y neonatales. Se añadirán servicios ambulatorios como salas de cirugía ambulatoria, endoscopias, quimioterapia, hemodiálisis y módulos de cuidados paliativos, clínica del dolor y atención al enfermo crónico.

La infraestructura también contempla servicios paramédicos como nutrición y dietética, farmacia y laboratorio de fórmulas lácteas, así como áreas generales de conservación y talleres. Con ello, el hospital se convertirá en un centro integral de atención médica de Segundo y Tercer nivel.