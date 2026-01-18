Hospital General del ISSSTE en Hidalgo interviene con éxito a paciente con tumores benignos en útero

Caso de alta complejidad en una mujer de 51 años

Pachuca de Soto, Hidalgo, a 16 de enero de 2026.- Personal del Hospital General “Dra. Columba Rivera Osorio” en Pachuca, Hidalgo, adscrito al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, atendió un caso de alta complejidad en una paciente de 51 años, diagnosticada con miomatosis uterina de grandes elementos, condición caracterizada por el crecimiento anormal de tumores benignos en el útero.

La miomatosis uterina gigante es una patología poco frecuente que puede generar complicaciones severas como hemorragias abundantes, compresión de órganos vecinos, alteraciones urinarias y dificultades respiratorias.

En este caso, el órgano alcanzó un peso de 5.8 kilogramos, lo cual significaba un riesgo representativo para la salud y la vida de la paciente, por lo que, debido al volumen y localización de los miomas, así como al antecedente de hipertensión arterial (HTA), se determinó necesario realizar un abordaje multidisciplinario y medidas adicionales de protección intraoperatoria.

Por lo anterior, como parte de la estrategia quirúrgica, la paciente ingresó para la colocación de catéter doble J, procedimiento destinado a proteger los uréteres -conductos por donde desciende la orina desde los riñones a la vejiga-, ante la complejidad técnica que implicaba la intervención.

Esta etapa estuvo coordinada bajo anestesia combinada por el doctor Mario Guillermo Dorantes Gallegos y su equipo de médicos residentes, quienes garantizaron en todo momento condiciones óptimas y seguras para el acto quirúrgico.

La intervención quirúrgica ginecológica estuvo a cargo de la especialista Gabriela Lozano Cervantes, quien encabezó el procedimiento que permitió atender con éxito la condición de la paciente y preservar su seguridad en todo momento.

En el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, que encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE refrenda su compromiso con el bienestar integral de la derechohabiencia y reconoce al equipo involucrado en la atención de este reto clínico de alto riesgo.