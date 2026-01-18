Este 2026, un año más de compromisos para recuperar el tejido social, afirma David Parra

Arranque de programas

Por Arturo Baena

Naucalpan, Méx.- El 2026 será un año más de compromisos de la asociación civil Proyecto Social Naucalpan, que busca impulsar el tejido social, llamando a fortalecer la unidad, superar diferencias y trabajar por la igualdad de derechos y oportunidades para todos los naucalpenses.

Aseguró lo anterior David Parra Sánchez, presidente de dicha asociación, al anunciar el arranque de diversos programas en colonias y barrios de este municipio.

Parra Sánchez, reiteró su compromiso de seguir impulsando la salud, educación, deporte y cultura, entre otros, en favor de las familias más vulnerables de este municipio con el fin de recuperar el tejido social.

Reconoció que hoy se viven tiempos de desmembramiento del tejido social, no sólo en Naucalpan, el Estado de México, sino en el país entero. “Las estructuras que alguna vez nos mantuvieron unidos se han fracturado, dejando a nuestro entorno en una fragilidad evidente, es por ello que luchamos por regresar el tejido social que tanto necesitamos”, dijo.

Finalmente, David Parra destacó que la misión del «Proyecto Social Naucalpan» es contribuir a la formación de líderes y promover el desarrollo de la sociedad y evitar así el desmembramiento social.