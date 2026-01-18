Arranque de la rehabilitación de la calle Gabriel Ramos Millán en la López Mateos

Continúa la renovación urbana de Naucalpan

Naucalpan, Méx.- El alcalde Isaac Montoya Márquez continúa con la renovación urbana de Naucalpan Centro, al dar el banderazo de inicio en la colonia Adolfo López Mateos, a la rehabilitación de la calle Gabriel Ramos Millán, una de las vías emblemáticas que se dejaron al olvido por décadas sin recibir atención integral, así se empieza el año, esta es la primera obra.

“Esta vialidad como todos sabemos, es una alternativa que ayuda a desahogar el tránsito en horas pico en el centro de Naucalpan, por lo tanto teníamos ya en el radar que íbamos a arrancar esta obra. Va a quedar realmente bien, va a durar bastante, es una obra de calidad. De aquí nos vamos a seguir a la parte de Calzada de los Remedios y vamos a seguir avanzando hacia la parte más alta hacia la Cruz Roja, hacia la parte de los Arcos y vamos a continuar con la reconstrucción más grande que se tenga registro en la historia de Naucalpan”, afirmó el Presidente Municipal.

Esta rehabilitación forma parte del rescate del Centro de Naucalpan con mejores calles, iluminación y en general del espacio público de la cabecera municipal. Los trabajos comprenden desde la Avenida Estacas hasta la Avenida Universidad.

Isaac Montoya, también conocido como el alcalde de la obra pública y la renovación de Naucalpan, dijo a vecinas y vecinos de la Ramos Millán, también conocida como la calle de las Marimbas, -debido a que en algún momento se contó hasta unas 20 agrupaciones que se dedicaban a tocar este tipo de música- que su gobierno antepone la dignidad y la justicia social para ofrecer mejores alternativas de vida a las y los habitantes de Naucalpan.

Destacó que en el primer año de gobierno se aplicaron mil millones de pesos en obra pública, lo que significó un récord histórico en el municipio y que para este segundo año se plantea superar dicha cifra para beneficiar a la mayor población posible. “Eso habla de que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo y también destinamos el recurso público para las cosas públicas”.