Positivos, los cambios en gabinete de la gobernadora Delfina Gómez

Reconocen trayectoria

Por Arturo Baena

Toluca, Méx.- Como positivos, diversos sectores del la sociedad catalogaron los cambios de funcionarios en el gabinete de la gobernadora Delfina Gómez, quien tomó protesta de ley a Juan Hugo de la Rosa, como Secretario de Movilidad; a Joel González Toral como director general de la Junta de Caminos; a Leo Larraguivel como director del Registro Civil y a David Silva Miranda como titular del Instituto de la Función Registral.

El quinto regidor naucalpense, Paulo Lara Saavedra, reconoció la trayectoria y experiencia de los nuevos responsables de las áreas gubernamentales.

El también Comisario del OAPAS recordó que, por ejemplo, Hugo de la Rosa García, ha sido Presidente Municipal de Nezahualcóyotl en dos periodos consecutivos, se ha desempeñado como Diputado Federal y Diputado Local, encabezando comisiones vinculadas a desarrollo metropolitano, salud y recursos hidráulicos.

Por su parte, Joel González Toral, ratificado como Director General de la Junta de Caminos del Estado de México, es Ingeniero Civil por el Instituto Politécnico Nacional, con maestrías en Alta Dirección e Inteligencia Estratégica y en Administración Pública. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en el diseño, construcción y supervisión de proyectos de carreteras, puentes y vialidades.

El recién nombrado Leo Larraguivel es licenciado en Derecho, con diplomados en Derecho Penal y Derecho Procesal Civil. Cuenta con experiencia como abogado litigante, asesor jurídico y conciliador, así como una amplia trayectoria en el servicio público municipal en Texcoco.

El licenciado en derecho David Silva Miranda tiene una formación especializada en amparo, derecho procesal civil y mercantil, así como en mediación y conciliación por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México.