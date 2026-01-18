Dona Tlalnepantla terreno al IMSS para la construcción de un CECI

Tlalnepantla, Méx.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura dedicada a la primera infancia y garantizar espacios dignos para el desarrollo de las familias mexiquenses, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, formalizó la donación de un predio al gobierno federal, a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El predio donado por el municipio de Tlalnepantla será utilizado para la construcción de un Centro de Educación y Cuidados Infantiles (CECI), el cual se encuentra ubicado en Avenida Cultura Tolteca No. 3, Mza. XIV, Unidad Habitacional Rosario I Sector III B, con una superficie de 2,000 metros cuadrados, el cual tiene proyectado beneficiar a 15 mil 975 niñas y niños del municipio.

“Me da mucho gusto dar un paso más en la consolidación de un plan integral. El fondo que está detrás de toda la idea de la Presidenta de México, es un fondo histórico, nosotros estamos haciendo historia, cada uno de los presidentes están haciendo historia en sus municipios”, comentó Armando Quintero, titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).