La Casa de Bluey llega por primera vez a Ciudad de MéxicoEspectáculos domingo 18, Ene 2026
- El fenómeno del que todos están hablando: Bluey, la serie animada más popular del momento, llega a México en formato de evento experiencial e inmersivo. A partir del 5 de marzo de 2026 los asistentes podrán recorrer distintas estaciones inspiradas en la vida de la famosa familia Heeler.
- La Casa de Bluey estará ubicada en una de las plazas comerciales más importantes de la ciudad de México; Centro Comercial Perisur. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Fever a partir del 14 de Enero de 2025.
La galardonada serie animada es protagonizada por Bluey, una adorable e incansable perrita Blue Heeler, que vive con su mamá, su papá y su hermanita Bingo. Bluey usa toda su energía para inventar juegos que se desarrollan de formas tan impredecibles como divertidas, involucrando a su familia y a todo el vecindario a su mundo de diversión.
La Casa de Bluey es un evento imperdible que reúne a toda la familia. La experiencia consiste en un recorrido por la casa de Bluey, donde los visitantes vivirán una serie de aventuras inmersivas y podrán conocer a Bluey y Bingo al final del recorrido.
La narrativa de la experiencia está inspirada en los episodios “Chickenrat” y “Easter”.
En “Chickenrat”, a la hora de dormir, Bingo entra en pánico cuando no encuentra a su adorada muñeca Floppy. Con ayuda de su mamá, reconstruyen paso a paso las actividades del día para ayudarle a recordar dónde la dejó.
Mientras tanto, en “Easter”, Bingo está convencida de que el Conejo de Pascua volvió a olvidarlas como el año pasado, hasta que Bluey encuentra una serie de pistas que las lleva a una búsqueda del tesoro de huevos de Pascua.
Así, bajo la misión de encontrar a Floppy y los huevos de Pascua, niños y adultos recorrerán un circuito de doce habitaciones, pasando por cada una de las locaciones de la serie recreadas de manera fiel y con gran detalle.
El recorrido combina experiencias diseñadas para estimular los cinco sentidos, utilizando sonido en alta definición, visuales, mapping, iluminación, cosplayers y monitores que guían la aventura. La experiencia inicia en la sala de cine de la casa de Bluey, donde los asistentes podrán ponerse cómodos en sus asientos y comenzar la inmersión en el mundo del personaje, disfrutando un video breve con trivias y datos curiosos de Bluey, para después continuar por el resto de las habitaciones.
El circuito incluye la cocina, patios, sala, cuarto de juegos e incluso la oficina del papá. Todos los espacios, cuidadosamente recreados, cuentan con iluminación ideal y momentos perfectos para compartir en redes sociales.
“Estamos orgullosos de que BBC Studios haya confiado en BeFun e ifahto para traer por primera vez La Casa de Bluey a México. Es, sin duda, una experiencia única que no solo disfrutarán los niños; los papás también la pasarán increíble, porque es una aventura diseñada para toda la familia”, concluye Ignacio Famanía, CEO de ifahto.
“Estamos emocionados de recibir a fans de todas las edades en la casa de Bluey a partir de Marzo”, señala Murilo Hinojosa, Vicepresidente de Productos de Consumo y Alianzas Comerciales para Latinoamérica en BBC Studios. “Esta colaboración con BeFun trae la serie a la vida y es un ejemplo de nuestro compromiso por crear experiencias auténticas e inmersivas en toda Latinoamérica”.
Bluey fue creada y escrita por Joe Brumm y producida por el estudio ganador de múltiples premios Emmy®, Ludo Studio, para Australian Broadcasting Corporation y BBC Studios Kids & Family. BBC Studios también posee los derechos globales de distribución y licenciamiento de productos.
Disponible en más de 140 países, la serie se transmite en Estados Unidos y el resto del mundo (fuera de Australia, Nueva Zelanda y China) a través de Disney Channel, Disney Jr. y Disney+, gracias a un acuerdo global con Disney Branded Television. En Australia, se transmite por ABC.