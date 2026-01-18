La Casa de Bluey llega por primera vez a Ciudad de México

El fenómeno del que todos están hablando: Bluey, la serie animada más popular del momento, llega a México en formato de evento experiencial e inmersivo. A partir del 5 de marzo de 2026 los asistentes podrán recorrer distintas estaciones inspiradas en la vida de la famosa familia Heeler.

La Casa de Bluey estará ubicada en una de las plazas comerciales más importantes de la ciudad de México; Centro Comercial Perisur. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma Fever a partir del 14 de Enero de 2025.

La galardonada serie animada es protagonizada por Bluey, una adorable e incansable perrita Blue Heeler, que vive con su mamá, su papá y su hermanita Bingo. Bluey usa toda su energía para inventar juegos que se desarrollan de formas tan impredecibles como divertidas, involucrando a su familia y a todo el vecindario a su mundo de diversión.

La Casa de Bluey es un evento imperdible que reúne a toda la familia. La experiencia consiste en un recorrido por la casa de Bluey, donde los visitantes vivirán una serie de aventuras inmersivas y podrán conocer a Bluey y Bingo al final del recorrido.

La narrativa de la experiencia está inspirada en los episodios “Chickenrat” y “Easter”.

En “Chickenrat”, a la hora de dormir, Bingo entra en pánico cuando no encuentra a su adorada muñeca Floppy. Con ayuda de su mamá, reconstruyen paso a paso las actividades del día para ayudarle a recordar dónde la dejó.

Mientras tanto, en “Easter”, Bingo está convencida de que el Conejo de Pascua volvió a olvidarlas como el año pasado, hasta que Bluey encuentra una serie de pistas que las lleva a una búsqueda del tesoro de huevos de Pascua.

Así, bajo la misión de encontrar a Floppy y los huevos de Pascua, niños y adultos recorrerán un circuito de doce habitaciones, pasando por cada una de las locaciones de la serie recreadas de manera fiel y con gran detalle.

El recorrido combina experiencias diseñadas para estimular los cinco sentidos, utilizando sonido en alta definición, visuales, mapping, iluminación, cosplayers y monitores que guían la aventura. La experiencia inicia en la sala de cine de la casa de Bluey, donde los asistentes podrán ponerse cómodos en sus asientos y comenzar la inmersión en el mundo del personaje, disfrutando un video breve con trivias y datos curiosos de Bluey, para después continuar por el resto de las habitaciones.

El circuito incluye la cocina, patios, sala, cuarto de juegos e incluso la oficina del papá. Todos los espacios, cuidadosamente recreados, cuentan con iluminación ideal y momentos perfectos para compartir en redes sociales.

“Estamos orgullosos de que BBC Studios haya confiado en BeFun e ifahto para traer por primera vez La Casa de Bluey a México. Es, sin duda, una experiencia única que no solo disfrutarán los niños; los papás también la pasarán increíble, porque es una aventura diseñada para toda la familia”, concluye Ignacio Famanía, CEO de ifahto.

“Estamos emocionados de recibir a fans de todas las edades en la casa de Bluey a partir de Marzo”, señala Murilo Hinojosa, Vicepresidente de Productos de Consumo y Alianzas Comerciales para Latinoamérica en BBC Studios. “Esta colaboración con BeFun trae la serie a la vida y es un ejemplo de nuestro compromiso por crear experiencias auténticas e inmersivas en toda Latinoamérica”.

Bluey fue creada y escrita por Joe Brumm y producida por el estudio ganador de múltiples premios Emmy®, Ludo Studio, para Australian Broadcasting Corporation y BBC Studios Kids & Family. BBC Studios también posee los derechos globales de distribución y licenciamiento de productos.

Disponible en más de 140 países, la serie se transmite en Estados Unidos y el resto del mundo (fuera de Australia, Nueva Zelanda y China) a través de Disney Channel, Disney Jr. y Disney+, gracias a un acuerdo global con Disney Branded Television. En Australia, se transmite por ABC.