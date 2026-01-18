Secretariado Ejecutivo reporta 54% menos homicidios y 22% en delitos de alto impacto

Edomex registra baja histórica en delitos

El estado ha logrado la disminución de 55% el robo de vehículo, extorsión con 37% y secuestro 35%

Ecatepec, Estado de México.– El Estado de México registra cifras históricas a la baja en los delitos de alto impacto y en homicidios dolosos, resultado de los operativos estratégicos implementados en la entidad, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En Conferencia de Prensa, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, informó que la coordinación institucional da resultados concretos, como la disminución del 54 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el periodo de septiembre de 2024 a diciembre de 2025.

Durante la Mañanera del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Ecatepec, Marcela Figueroa Franco, Titular del SESNSP, informó que el Estado de México pasó de 7 a 3 homicidios diarios en promedio, siendo diciembre de 2025 el mes más bajo del periodo referido.

De igual forma, el promedio diario de los delitos de alto impacto disminuyó 22 por ciento.

El robo de vehículo tiene los mejores resultados con 55 por ciento, seguido del robo de vehículo con violencia con 38 por ciento; la extorsión con 37 por ciento; secuestro 35 por ciento y feminicidio 28 por ciento.

Como parte del trabajo conjunto entre el gobierno de México y el Estado de México se han detenido 2 mil 426 personas entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.

Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad federal, informó que además se aseguraron 533 armas de fuego y un laboratorio de metanfetaminas.

Por su parte, Cristóbal Castañeda Carrillo, Secretario de Seguridad del Estado de México, anunció la puesta en marcha de un sistema de inteligencia artificial (IA) para reconocimiento facial y análisis vehicular en los aeropuertos Internacionales Felipe Ángeles (AIFA) y de Toluca, el cual comenzará a operar en abril de 2026 como parte de las medidas de seguridad rumbo al Mundial de Futbol.

La herramienta permitirá la identificación en tiempo real de personas con órdenes de aprehensión, mandatos judiciales o reportes de desaparición, así como rastrear vehículos con características específicas.

La participación ciudadana, a través de la denuncia anónima en la Línea Nacional 089, ha sido un componente clave para orientar acciones preventivas y operativos focalizados.

Para consolidar estos avances, el Gobierno del Estado de México mantiene la inversión en capacitación, profesionalización y equipamiento policial, refuerza la coordinación interinstitucional y prioriza acciones de inteligencia e investigación, con el objetivo de sostener resultados y seguir fortaleciendo la seguridad en todo el territorio mexiquense.