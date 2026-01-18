Apuesta Gobierno del EdoMéx por la prevención de riesgos sanitarios

Convenio de colaboración entre Coprisemex y Canacintra

Toluca, Estado de México.– Con base en la premisa de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez de trabajar todos los días por el bienestar de la población, el Gobierno del Estado de México suma esfuerzos con el sector privado para garantizar entornos sanos, prevenir enfermedades y consolidar espacios laborales donde la salud sea un eje central.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, señaló lo anterior al participar como testigo de honor en la firma del Convenio de Colaboración en Materia de Fomento Sanitario, celebrado entre la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisemex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Delegación Estado de México.

Este acuerdo establece la voluntad de trabajar de manera coordinada para consolidar una cultura preventiva, mediante prácticas permanentes de saneamiento que colocan en el centro el bienestar de las y los mexiquenses.

Por su parte, Gerardo Valdés Martínez, titular de la Coprisemex, explicó que el convenio define un modelo de corresponsabilidad que prioriza la educación sobre la sanción a establecimientos, e incluye acciones como capacitación especializada en normatividad de salud ocupacional, higiene y seguridad, con el objetivo de prevenir brotes y accidentes.

Asimismo, contempla la aplicación de protocolos de autoevaluación mediante guías temáticas para identificar y corregir riesgos sanitarios antes de que se conviertan en un problema de salud pública, así como un esquema de ordenamiento a plazo, que otorga tiempos definidos para la corrección de irregularidades y asegura mejoras sostenibles en las condiciones higiénicas y de operación.

En su intervención, José Luis Urrutia Segura, Presidente de Canacintra, Delegación Estado de México, reconoció que la autoridad priorice la educación y la prevención, al capacitar a la industria mexiquense para el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente, y reiteró el compromiso del sector para trabajar de manera coordinada en favor de la salud de la sociedad.