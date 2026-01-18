El IMSS perdió más de tres patrones por hora en 2025, alerta el sector privado

Elevados costos laborales e incierto entorno jurídico

Esta reducción se concentró en micro y pequeñas empresas, que representan el tejido real de la economía mexicana

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró en 2025 una pérdida de 25 mil 667 patrones, que equivale a más de tres empresas cerrando o saliendo de la formalidad cada hora, debido a los elevados costos laborales, la inseguridad y la reforma judicial, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

No se trata de una estadística menor, pues son negocios que dejaron de generar empleo formal, de pagar cuotas, de sostener cadenas productivas locales. Esta reducción se concentró en micro y pequeñas empresas, aquellas con uno a cinco trabajadores, que representan el tejido real de la economía mexicana.

El CEESP dijo que la reducción del número de empresas en México se concentró en los patrones con menos asegurados, que son los que menos pueden soportar el constante aumento de los costos laborales y la incertidumbre.

“Tan solo los patrones con un asegurado disminuyeron 7 mil 408 (empresas) y los que de 2 a 5 asegurados lo hicieron en 13 mil 883 (patrones). Esto suma el 83 por ciento del total de la pérdida de patrones (en México durante 2025)”, expresó.

El organismo encargado de elaborar el análisis de la coyuntura económica agregó que 2025 finalizó mostrando que en el sector formal de la economía continúan vivas señales de debilitamiento que podrían extenderse para el presente año.

Es cierto que al cierre de diciembre de 2025 el IMSS reportó 22.5 millones de trabajadores afiliados, la cifra más alta para ese mes. Sin embargo, el crecimiento anual fue de apenas 278 mil nuevos registros, un desempeño mediocre si se compara con años previos y claramente insuficiente para una economía del tamaño de México.

El propio IMSS reconoce que en diciembre se perdieron 320 mil registros, una caída menor a otros años, pero que ocurre en un contexto alarmante: cada vez hay menos patrones capaces de sostener nóminas. El empleo formal sobrevive, pero sin bases sólidas, sostenido más por inercia que por una estrategia integral de desarrollo productivo.

“Esto no ofrece un escenario optimista, sobre todo cuando el número de patrones, que son los responsables de generar empleos, disminuyó (en 2025)”, explicó el CEESP

Las cifras indican que en diciembre el total de trabajadores afiliados al IMSS sumó 22 millones 517 mil 076 puestos, lo que significó la cifra más alta para el mismo mes.

“Esto reflejó que, tan solo en diciembre, el universo de afiliados se redujo en 320 mil 692 registros, la menor disminución para el mismo mes en los últimos tres años”, señal

Durante todo el año, el total de trabajadores registrados aumentó en 278 mil 697 registros de nuevos empleos, ligeramente por arriba del aumento reportado en 2024, expresa.

“Este resultado superó el pronóstico de los especialistas del sector privado que anticipaban un aumento de 236 mil registros, pero continuó siendo menor a los aumentos de años previos, a excepción del año de la pandemia de Covid-19”, dijo el CEESP.

Hoy, las empresas y patrones enfrentan una dificultad para generar empleos de calidad, por lo que amplían la necesidad de las personas de buscar una ocupación en la informalidad, enfatizó.

Comentó que los resultados del IMSS reflejan la complejidad de listar nuevos patrones y de mantener activos los que existen, afectando notoriamente la posibilidad de ampliar las nóminas laborales, añade el instituto de investigación económica más importante en México.

El IMSS señaló que en diciembre de 2025 el número de patrones se redujo en 6 mil 389, resaltando el número de patrones con 6 hasta 50 asegurados que disminuyó en 3 mil 186 empresas, seguidos aquellos con 2 hasta 5 asegurados que cayeron en mil 756 asegurados y los que tienen contratados de 51 hasta 250 que disminuyeron en mil 069.

“Esta disminución (en diciembre de 2025) en el universo de patrones fue la mayor históricamente, incluso superó la mayor caída registrada en toda la serie de 6,692 en abril de 2020 tras el impacto de la pandemia”, resaltó el CEESP.

2025, el peor año para empleo formal

La creación de empleo formal tuvo en 2025 su peor desempeño desde 2020 al registrar solo 72,176 puestos, sin considerar el programa piloto de trabajadores de plataformas. En 2020 hubo una pérdida de 647,710 puestos debido al impacto de la pandemia del Covid-19, de acuerdo con cifras del grupo financiero Base apoyadas en información del IMSS.

Si se toma en cuenta el programa piloto que incorpora a trabajadores de apps, el registro de empleo formal en 2025 fue de 278,697 plazas, un incremento de 30% respecto a lo observado en 2024.

El IMSS reportó que en diciembre se eliminaron 320,692 puestos de trabajo, pero Base recordó que en el último mes normalmente se observa destrucción de posiciones laborales por el cierre de año, por lo que la contracción era esperada.

En cuanto al registro de patrones, el IMSS reportó un total de un millón 29,280 en diciembre, disminuyendo en 6,839 patrones respecto al mes anterior. Base expuso en un reporte que el total de patrones registró disminuciones mensuales en 19 de los últimos 20 meses.

Respecto a diciembre de 2024, en el último mes del año pasado hubo una caída de 25,667 patrones, una contracción de 2.43%, con lo que se suman 18 meses consecutivos de caídas a tasa anual, algo que no ocurría desde el periodo de abril de 2003 y septiembre de 2005, cuando el registro patronal cayó durante 30 meses consecutivos.