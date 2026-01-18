Plan Integral de la Zona Oriente de Edomex contempla 5 hospitales, 3 prepas y 5 Ciberbachilleratos

Anuncia CSP las obras para este año

El IMSS también construirá seis Unidades de Medicina Familiar Plus, 10 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil, y una Unidad de Hemodiálisis

El gobierno de México informó, que como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, en 2026 se construirán por parte del IMSS, dos Hospitales Regionales Generales en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl; se rescatarán los Hospitales Oncológico Pediátrico en Ecatepec y el General de Subzona en Chicoloapan, así como el Hospital de Valle Ceylán del IMSS Bienestar; además se crearán tres Bachilleratos Tecnológicos y 5 Ciberbachilleratos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que con el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México se trabaja en diversas acciones en materia de seguridad, infraestructura vial y educativa, acceso al agua y salud.

“Estamos trabajando en todo el Estado de México, pero para el oriente del Estado de México vamos a hacer varias acciones, hospitales nuevos del IMSS, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Ecatepec. Unidades de Medicina Familiar, Valle de Chalco, Tlalnepantla, los CECIS y una unidad de hemodiálisis en Ecatepec. Al haber más, es pues obviamente va descentralizar o a desahogar un poco lo que tiene Texcoco y otros hospitales”, explicó en la conferencia matutina desde el C5 de Ecatepec.

Además, el IMSS tendrá seis Unidades de Medicina Familiar Plus, 10 nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil, así como una Unidad de Hemodiálisis en Ecatepec.

En el Estado de México, durante 2025 el IMSS concluyó la Unidad de Medicina Familiar 93 de Cerro Gordo, así como la rehabilitación mayor del Hospital General de Zona (HGZ) 68 Tulpetlac y el HGZMF 76 de San Pedro Xalostoc. Asimismo, iniciaron la rehabilitación de cuatro hospitales y la construcción de Unidades de Medicina Familiar Plus.

Inversión en el rubro de transporte público

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que entre 2025 y 2027 se invertirán 3 mil 400 millones de pesos en el rubro de transporte público, de los cuales, 179 millones de pesos se ejercieron el año pasado.

Explicó que se trabaja en cuatro programas principales: 1.Transporte público: en 2026 se invertirán casi 2 mil mdp; actualmente ya se tiene el fallo de la licitación del Trolebús de Ixtapaluca, del cual ya se desarrolla el proyecto ejecutivo, además se realizará la extensión del Mexibús cuya licitación será en marzo, sobre la ampliación y construcción de puentes vehiculares, anunció que la inversión será de 5 mil 300 mdp, de los cuales en 2025 se invirtieron 317 iniciando con los puentes de Alameda Oriente y en 2026 inician obras de 19 puentes. 2. Infraestructura vial: en 2025 se entregaron 10 trenes de repavimentación, se iniciaron trabajos en la red federal con dos trenes de repavimentación adicionales por parte de la SICT y para este año se invertirán 505 mdp. 3. Espacio público: con la creación de Senderos Seguros. Camina Libre, Camina Segura con una inversión de 3 mil mdp, de los que 600 mdp se implementaron en 2025 para 200 kilómetros en 250 vialidades y en 2026 serán 900 mdp para 300 km más en 194 vialidades. 4. Infraestructura Educativa: son 585 mdp de inversión, de los que 390 mdp ya fueron invertidos en 2025 para seis bachilleratos y 195 mdp en 2026 para tres bachilleratos más.

El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que el objetivo es mejorar las condiciones de agua potable en la zona oriente del Estado, en beneficio de 6.4 millones de personas, por ello se contemplan 101 acciones que presentan un avance del 83 por ciento con una inversión de 2 mil 598 mdp.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que los seis bachilleratos construidos en 2025 se encuentran en Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Texcoco, todos con nueva oferta educativa. Además, se realizaron seis reconversiones en Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Valle de Chalco. Agregó que para 2026 serán tres nuevos bachilleratos más en Chicoloapan, La Paz, Valle de Chalco y cinco Ciberbachilleratos en La Paz, Texcoco, Nezahualcóyotl y dos en Tlalnepantla.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, resaltó que el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México avanza con resultados concretos, ya que 16 hospitales han sido intervenidos, 57 quirófanos han sido rehabilitados y equipados, se pusieron en marcha 10 quirófanos adicionales y se reforzó la atención con 30 equipos clínico-quirúrgicos.

Agregó que en el primer nivel de atención se rehabilitaron 163 unidades a través de La Clínica es Nuestra, 78 Centros de salud operan por primera vez los 365 días año, mientras que los 85 restantes comenzarán con atención diaria y las farmacias cuentan con abasto garantizado mediante las Rutas de la Salud y con estudios de laboratorio con Laboratorio en tu Clínica. Adicionalmente se cuenta con atención de especialidad con el Hospital Regional de Alta Especialidad en Ixtapaluca que en 2025 realizó mil 215 procedimientos y 15 mil terapias oncológicas.

Agregó que en 2026 se ampliará el Hospital de Valle Ceylán con 141 camas, cinco quirófanos y 18 sillones de hemodiálisis, se pondrán en marcha tres CESSA en Ecatepec, La Paz y Chalco y se sustituirá el acelerador lineal del Hospital Regional de Ixtapaluca, todo ello con una inversión de mil 700 mdp.

Hay resultados en seguridad, responde CSP a EU

la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que en México se han dado resultados contundentes al punto que las incautaciones de fentanilo en la frontera sur del país del norte se ha reducido en 50 por ciento, ante el endurecimiento del gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad exigiendo mayores resultados.

En respuesta a la postura del Departamento de Estado, Sheinbaum afirmó que la colaboración bilateral se sustenta en el respeto mutuo y responsabilidad compartida. En este contexto, aseveró que si bien México ha incrementado sus acciones para incautar droga, a ellos les corresponde hacer una campaña intensa entre los jóvenes para prevenir la adicción a la droga.

“No puede pensarse que este problema del cruce de drogas se puede resolver de este lado de la frontera. Esta crisis de consumo que tienen allá tiene que atenderse desde una perspectiva de salud pública, campañas preventivas, educación. Porque el consumo está allá”.

Asimismo, subrayó que así como ellos exigen mayores decomisos de droga en México, ellos deben realizar mayores acciones para detener el tráfico de armas hacia territorio nacional. Citó que ayer, la secretaria de la Defensa Nacional aseguró un cargamento de 21 armas largas y 30 armas cortas que se estaba introduciendo a territorio mexicano por Tijuana. Dijo que con datos del propio Departamento Justicia de Estados Unidos, el 75 por ciento de las armas que se introducen a México provienen de Estados Unidos.