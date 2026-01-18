Apuestas ilegales: la otra cara del Mundial 2026

ONU lanza una alerta

Pueden incumplir pagos y están vinculadas a fraudes y redes delictivas

Por Arturo Arellano

Mientras millones de aficionados esperan con entusiasmo el Mundial de Fútbol 2026, la ONU ha lanzado una alerta: el auge de las apuestas ilegales podría intensificarse durante el torneo. Estas plataformas, sin regulación ni garantías, representan un riesgo real para los usuarios, pues carecen de protección de datos, pueden incumplir pagos y están vinculadas en algunos casos a fraudes, manipulación de partidos y redes delictivas.

En el Estado de México, donde residen más de 17 millones de personas y el interés por el fútbol es especialmente alto, las autoridades locales ya han detectado un incremento de actividades digitales irregulares relacionadas con juegos de azar. Especialistas estiman que hasta 4 de cada 10 apostadores en línea han recurrido recientemente a sitios no autorizados, lo que refleja la magnitud del problema.

El contexto no es menor: el Mundial 2026 marcará un hito en la historia del deporte al celebrarse en tres países y reunir a 48 selecciones, un formato que atraerá a millones de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, junto con la fiesta deportiva, se abre la puerta a un fenómeno paralelo que amenaza con crecer si no se refuerzan las medidas de prevención y vigilancia.

Principales riesgos

Falta de protección al usuario

-No existen mecanismos legales para reclamar pagos incumplidos.

-Los datos personales y financieros quedan expuestos sin garantías de seguridad.

Fraude y estafas frecuentes

-Los pagos prometidos pueden no realizarse.

-Las plataformas pueden desaparecer sin previo aviso, dejando a los usuarios sin recursos.

Manipulación de partidos y corrupción deportiva

-La ONU y la UNODC han advertido que algunas casas ilegales están ligadas al arreglo de partidos y a la alteración de resultados.

-Esto afecta la integridad del deporte y genera desconfianza en las competencias.

Vínculos con redes delictivas

-Estas plataformas suelen estar relacionadas con lavado de dinero y crimen organizado.

-Participar en ellas puede implicar indirectamente financiar actividades ilícitas.

Impacto social y psicológico

-La falta de regulación facilita que menores de edad accedan a estas plataformas.

-El riesgo de adicción aumenta al no existir controles ni límites claros

Las apuestas ilegales no son solo un problema de entretenimiento: ponen en riesgo la seguridad financiera y personal de los usuarios, afectan la transparencia del deporte y pueden estar conectadas con delitos graves. Por eso, organismos internacionales insisten en apostar únicamente en plataformas reguladas

Polémica alianza

de FIFA con Casinos

El organismo rector del fútbol enfrenta críticas tras anunciar un convenio que refuerza sus vínculos comerciales con la industria de las apuestas, pese a que su propio código de ética prohíbe a jugadores, oficiales y agentes participar directa o indirectamente en juegos de azar relacionados con competiciones de fútbol.

La FIFA firmó un acuerdo de cuatro años que permitirá a operadores de casinos y casas de apuestas transmitir en vivo los partidos del Mundial 2026. El convenio se realizó con Stats Perform, proveedor de datos con sede en Chicago y dueño de la marca Opta, especialista en estadísticas deportivas. Según el organismo, el contrato se extenderá hasta 2029 para la mayoría de las competiciones, otorgando derechos exclusivos de apuestas para miles de partidos por temporada en torneos impulsados por la plataforma FIFA+.

Stats Perform aseguró que distribuirá datos oficiales a operadores de apuestas con licencia, para su uso en modelado, comercio, liquidación y aplicaciones en tiempo real. Opta, su subsidiaria, será la encargada de proporcionar estadísticas de jugadores, resultados en directo y seguimiento detallado de los encuentros.

Aunque el acuerdo involucra derechos de transmisión de la Copa del Mundo —tradicionalmente protegidos con celo— la FIFA no reveló el monto económico de la alianza. Cabe recordar que el antecedente más cercano fue un patrocinio regional en Europa durante Qatar 2022.

El anuncio se suma a otra asociación reciente: la plataforma FIFA+, que transmite partidos de competiciones menores y archivos de la Copa del Mundo, se vinculó con la red de streaming DAZN, respaldada por Arabia Saudita.

El próximo Mundial arrancará el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México, con un formato histórico de 48 selecciones y 104 partidos que se disputarán en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio.

¿Apostar o no apostar?

La pregunta “apostar o no apostar” se ha vuelto más relevante que nunca con el Mundial a la vuelta de la esquina y la respuesta cambia radicalmente según el contexto de cada persona, por ejemplo, cuando se toma en cuenta el código de ética de la FIFA.

Este documento establece de manera explícita que jugadores, oficiales y agentes tienen prohibido participar, ya sea directa o indirectamente, en apuestas, juegos de azar, loterías o transacciones similares relacionadas con partidos o competiciones de fútbol. La razón es clara: proteger la integridad del deporte, evitar conflictos de interés y cerrar la puerta a cualquier intento de manipulación de resultados.

Para quienes forman parte del ecosistema profesional del fútbol, la respuesta es inequívoca: no apostar. Hacerlo no solo violaría el reglamento, sino que podría derivar en sanciones disciplinarias, pérdida de credibilidad y daño a la transparencia de las competiciones.

En cambio, los aficionados sí pueden apostar, siempre bajo responsabilidad personal. Apostar en sitios legales y regulados puede ser una forma de entretenimiento: hay transparencia en los pagos, protección de datos y promociones que hacen atractivo participar. Sin embargo, incluso en plataformas autorizadas, siempre existe el riesgo de perder dinero, por lo que se recomienda hacerlo con responsabilidad y moderación.

De tal manera que, la decisión depende de cada persona, pero la diferencia es clara: si se apuesta, que sea en plataformas legales y con límites personales bien definidos. Y si no se apuesta, se disfruta igual del Mundial, sin exponerse a riesgos financieros ni legales.

Ludopatía: Limites entre la diversión y el riesgo

Desde la psicología, se requiere entender cómo funciona nuestra mente frente al juego. Para muchos, apostar significa añadir emoción a un partido y sentir que se tiene cierto control sobre el resultado. El cerebro responde con dopamina cuando se gana, generando una sensación placentera que invita a repetir la experiencia. Sin embargo, esa misma dopamina puede crear una ilusión de control y alimentar la idea de que cuando las cosas no salen bien “la próxima vez” se recuperará lo perdido, lo que abre la puerta a la dependencia.

Por ello, los especialistas recomiendan que, si se decide apostar, se haga con responsabilidad. Es fundamental fijar un presupuesto que no afecte la vida diaria, entender la apuesta como diversión y no como inversión, establecer límites de tiempo y evitar jugar bajo emociones intensas como enojo, tristeza o euforia. Además, siempre conviene hacerlo en plataformas legales y reguladas, que ofrecen mayor seguridad.

Saber cuándo parar es clave. Hay que detenerse si se apuesta más de lo que se puede perder, si se empieza a usar dinero destinado a necesidades básicas, si la preocupación por el juego se vuelve constante o si el estado de ánimo depende de ganar o perder. También es momento de frenar cuando familiares o amigos señalan que la conducta está afectando la vida cotidiana.

La ludopatía es un trastorno reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por manuales de diagnóstico como el DSM-5, donde aparece bajo el nombre de “trastorno por juego”. Se caracteriza por la incapacidad de controlar el impulso de apostar, aun cuando la persona es consciente de las consecuencias negativas en su vida personal, social o económica.

En términos simples, la ludopatía convierte lo que debería ser entretenimiento en una conducta compulsiva que puede afectar gravemente la salud mental y las relaciones.

En conclusión, apostar puede ser una actividad recreativa si se hace con límites claros y conciencia de los riesgos. La clave está en reconocer cuándo la diversión se transforma en dependencia y detenerse antes de que afecte el bienestar personal, social o económico.

Si decides apostar: Juega en un marco legal

México cuenta con casas de apuestas autorizadas que ofrecen seguridad y respaldo legal a los usuarios, una alternativa confiable frente al riesgo de las plataformas ilegales.

Entre las principales opciones destacan Caliente, Codere, Versusbet, Winpot y Jugabet, todas con licencia oficial para operar en el país. Estas plataformas garantizan protección de datos, transparencia en los pagos y mecanismos de reclamación en caso de irregularidades. Además, cada una ofrece atractivos bonos y promociones que buscan captar nuevos usuarios y fidelizar a los ya existentes.

Caliente es una de las marcas más reconocidas en México y ofrece momios competitivos junto con un bono de bienvenida de hasta $7,000 MXN en deportes, además de promociones adicionales en casino. Codere MX se distingue por transmitir partidos en vivo y brindar momios atractivos, con un bono deportivo de hasta $7,000 MXN y un triple bono de casino que alcanza los $5,000 MXN. Versusbet México incorpora la función cash out en apuestas en vivo y ofrece hasta $4,000 MXN en freebets. Winpot México destaca por sus momios en partidos en vivo y facilidad de uso, con un bono de bienvenida de $3,000 MXN más $500 MXN gratis. Finalmente, Jugabet México amplía la oferta de pronósticos y mantiene promociones periódicas junto con su bono de bienvenida.

La magnitud del Mundial 2026, con 48 selecciones y partidos disputados en territorio mexicano, convierte a las apuestas en un mercado en expansión. Sin embargo, la diferencia entre apostar en sitios legales o ilegales es crucial: mientras los primeros garantizan seguridad y transparencia, los segundos exponen a los usuarios a fraudes y riesgos mayores.

Es así que, quienes deseen participar en las apuestas durante el Mundial podrán hacerlo de manera segura en plataformas reguladas como Caliente, Codere, Versusbet, Winpot y Jugabet, todas verificadas y con licencia oficial en México, y con atractivos bonos que refuerzan su oferta en el mercado.